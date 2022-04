Fin des travaux de la commission d’enquête sur le pathologiste Charles Smith

L'enquête publique sur les erreurs de l'ancien pathologiste Charles Smith s'est achevée à Toronto.

Le Dr Smith était l'expert numéro un en matière de pathologie pédiatrique dans la province. Une révision de 45 autopsies pratiquées par le pathologiste sur des enfants entre 1992 et 2002 par un groupe d'experts a permis de déceler des erreurs dans 20 cas, dont 12 ont conduit à des condamnations criminelles.

L'avocat James Lockyer déplore que la province refuse d'élargir l'enquête sur les erreurs commises par l'ancien pathologiste Charles Smith. Selon lui, toutes les autopsies pratiquées par le Dr Smith depuis 1981 devraient être révisées, pour s'assurer que d'autres erreurs n'ont pas été commises. Me Lockyer demande aussi la révision de toutes les autopsies qui ont mené à attribuer la mort d'un nourrisson au syndrome du bébé secoué, car, selon lui, la science demeure controversée sur le sujet.

Me Lockyer, de l'Association pour la défense des personnes condamnées à tort, croit qu'en plus du pathologiste Smith tout le système de justice ontarien doit être tenu responsable. Il propose par ailleurs que le travail d'un autre pathologiste controversé, Brian Jonhson, fasse l'objet d'une enquête.

Un autre avocat qui représente plusieurs victimes du Dr Smith a réclamé une réforme en profondeur et des changements à la loi qui régit le bureau du coroner de la province. L'avocat Peter Wardle estime que les erreurs se sont répétées parce que le Dr Smith avait carte blanche et que personne ne le surveillait. Il ajoute que le pathologiste était protégé par le coroner en chef de l'époque, le Dr James Young. Me Wardle recommande la création d'une agence de surveillance et il demande un dédommagement pour les Ontariens condamnés ou accusés à tort.

Toutefois, la province juge que le commissaire n'a pas le mandat d'ordonner le versement de dédommagements et que des mécanismes existent pour traiter la question une fois l'enquête conclue.

L'avocat du Dr Smith

L'avocat du Dr Smith, Neils Ortved, estime que le rôle de son client a été exagéré. On l'a diabolisé pour des pratiques qui étaient la norme, soutient-il. Me Ortved affirme que le Dr Smith n'était que le produit de son environnement et que tous les pathologistes manquaient à l'époque de formation formelle et travaillaient sans supervision.

Le bureau du coroner en chef de l'Ontario l'appuie. Il dit qu'un manque chronique d'argent et de personnel rend l'environnement de travail propice aux erreurs.

Le commissaire Stephen Goudge doit maintenant évaluer les arguments présentés durant la commission, les dizaines de milliers de documents soumis en plus de centaines de témoignages. Il a pour mandat de recommander à la province des façons de rétablir la confiance du public dans la médecine légale pédiatrique. Son rapport est attendu d'ici le 30 septembre.