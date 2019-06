Protégées par une protéine

Les chercheurs ont identifié une protéine présente dans l'ADN de certains individus qui les protège contre des maladies de ce type.

La protéine en question

En fait, la protéine FOX03a protège le système immunitaire contre les attaques virales. Le Pr Sékaly estime que cette découverte contribuera à la création d'un vaccin contre le VIH/sida.

Ainsi, l'équipe du Dr Sékaly a découvert l'importance vitale de cette protéine pour la survie des cellules de la mémoire centrale, qui sont endommagées chez les personnes séropositives, et ce, même lorsqu'elles suivent un traitement.

L'étude

Trois groupes de sujets masculins ont participé à ces travaux:

Les personnes du dernier groupe, appelé contrôleur élite, résistaient à l'infection sans traitement parce que leur système immunitaire, qui aurait normalement dû être attaqué par le VIH, conservait sa mémoire immunitaire par la régulation de la FOX03a.

Selon les chercheurs, ce groupe-contrôle est un outil idéal pour illustrer de quelle façon les protéines sont responsables du maintien d'un système immunitaire doté d'une bonne mémoire antivirale.

D'autres infections ciblées

Le Dr Sékaly soutient que cette découverte est aussi prometteuse pour d'autres maladies immunodéficientes.

Ainsi, les scientifiques pourront se servir de cette percée pour mettre au point des thérapies adaptées à d'autres affections virales qui affaiblissent le système immunitaire comme:

Les résultats complets sont publiés dans la revue Nature Medicine.

L'auteur principal de ces travaux est professeur à l'Université de Montréal et chercheur au Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, directeur de l'Unité de recherche en immunologie humaine, laboratoire de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de France (INSERM).

Ses collaborateurs

Ces travaux ont été menés en collaboration avec Élias El-Haddad et Julien van Grevenynghe, chercheurs au CHUM et à l'INSERM. Jean-Pierre Routy, chercheur au Centre universitaire de santé McGill et professeur à l'Université McGill, et Robert S. Balderas, vice-président à la recherche et au développement à l'Institut BD Biosciences de San Diego, en Californie, y ont également participé.