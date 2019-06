Teskey est coupable

À la suite d'un deuxième procès, Leo Teskey a été reconnu coupable d'assauts graves, vendredi, pour avoir battu l'Edmontonien Dougald Miller en 2000. Sa victime est paralysée depuis l'agression.

Leo Teskey a été reconnu coupable et désigné délinquant dangereux pour une première fois en 2005. La Cour suprême a toutefois annulé cette décision et ordonné un nouveau procès. Le juge Brad Kerby avait mis trop de temps pour présenter par écrit ses arguments, d'après le plus haut tribunal au pays.

En 2000, l'accusé est entré par effraction dans un immeuble d'Edmonton, où il s'était endormi dans le couloir. Essayant de l'escorter dehors, le gérant du bâtiment, Dougald Miller, avait alors été sévèrement battu par Teskey.

L'homme de 37 ans a déjà été condamné 34 fois, entre autres pour avoir attaqué un enfant de deux ans et pour avoir tiré une balle dans la tête d'un policier.