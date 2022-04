L’ancien pathologiste Charles Smith craque et présente des excuses à un homme emprisonné 13 ans

Prenez note que cet article publié en 2008 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

L'ancien pathologiste éclate en sanglots et présente des excuses à un homme emprisonné 13 ans pour un crime qui n'a jamais été commis.

Le Dr Charles Smith a éclaté en sanglots devant la commission chargée de faire la lumière sur son travail, jeudi.

Le pathologiste a craqué après avoir été la cible des attaques de James Lockyear, l'avocat de William Mullins-Johnson.

Le témoignage du Dr Smith a mené à la condamnation erronée de M. Mullins-Johnson, reconnu coupable du viol et du meurtre de sa nièce. En 2005, des pathologistes qui ont révisé ce cas en sont venus à la conclusion que la victime était morte de cause naturelle. L'homme de Sault-Sainte-Marie a purgé 13 ans de prison pour un crime fictif.

Jeudi, le Dr Smith a fondu en larmes après s'être fait prier de regarder directement William Mullins-Johnson. Dans un moment d'émotion intense, il a retiré ses lunettes, pris 5 minutes pour pleurer et se ressaisir, avant de s'adresser à l'homme que son témoignage avait fait condamner.

« Je suis profondément navré de ce qui vous est arrivé par ma faute et je n'attends aucun pardon de votre part », a-t-il déclaré.

M. Mullins-Johnson lui a répondu qu'il avait détruit sa vie et brisé sa famille. Contre toute attente, il a conclu être prêt à lui pardonner ses erreurs, mais il a ajouté qu'il n'oubliera jamais tout le mal qu'il lui a causé.

« Mes autres neveux et nièces me détestent toujours depuis la mort de leur soeur. Le pardon m'aide aujourd'hui à cicatriser ma haine et ma colère » a déclaré William Mullins-Johnson à la presse.

Une charge à fond de train

Le Dr Smith a craqué après avoir fait face aux invectives de l'avocat de M. Mullins-Johnson.

Me James Lockyear a d'abord critiqué l'ancien pathologiste d'avoir laissé ses convictions personnelles teinter ses témoignages et ses rapports d'autopsie.

L'avocat a par la suite soutenu que le Dr Smith se plaisait à impressionner les juges, les jurés et les médias lorsqu'il était appelé à témoigner pour la Couronne dans des procès criminels. Il l'a également accusé d'avoir pris un malin plaisir à détruire la réputation et le travail des experts qui étaient appelés à contredire ses conclusions.

Me Lockyear a même traité le Dr Smith de « monstre d'arrogance » pour avoir insulté des confrères dans la presse, alors qu'il ne faisait lui-même preuve d'aucun professionnalisme.

L'enquête a été mise sur pied après la découverte d'irrégularités et d'erreurs dans les travaux du Dr Smith. Des experts, qui ont révisé 45 des autopsies réalisées entre 1991 à 2001, ont conclu que des erreurs avaient été commises dans 20 dossiers d'enfants dont la mort était suspecte. Dans 13 cas, les conclusions erronées du Dr Smith ont mené à des peines de prison pour meurtre ou négligence.