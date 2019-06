Aux racines du conflit

La fondation de l'archevêché de Pec par le fils du fondateur de la dynastie serbe des Nemanjic constitue en quelque sorte l'acte de naissance de l'Église orthodoxe serbe. Le patriarche de cette église porte toujours le titre de patriarche de Pec, même s'il réside à Belgrade.

La fondation de l'archevêché ouvre une période qui sera marquée par la construction de plus de 1500 églises et monastères orthodoxes. Certains des plus grands monastères serbes orthodoxes sont toujours situés au Kosovo. Le patriarcat de Pec et le monastère de Visoki Decani sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO.

La bataille de Kosovo Polje, le 28 juin 1389, s'est quant à elle soldée par la défaite du Royaume de Serbie, dirigée par le prince Lazar, aux mains de l'Empire ottoman. Aux yeux des Serbes, cette défaite constitue une véritable tragédie nationale.

Les exploits de l'armée du prince, qui commandait des détachements de tous les peuples chrétiens des Balkans, ont atteint un statut mythique au fil des années. Une légende veut qu'un messager divin ait offert au prince Lazar, la veille de la bataille, le choix entre le royaume terrestre et la victoire de son armée ou le royaume des Cieux et la défaite. Lazar aurait choisi la seconde option.

Quoi qu'il en soit, la bataille marqua le début d'une longue domination de l'Empire ottoman sur la région. La Serbie, qui retrouve officiellement son indépendance en 1878, ne reprendra le contrôle du territoire qu'en 1912, lors de la première guerre des Balkans.

Les Kosovars n'ont pas la même version de l'histoire. Ils allèguent plutôt que les Albanais descendent directement des Illyriens, dont la présence dans la partie ouest des Balkans est antérieure à l'arrivée des Slaves dans la région, aux 6e et 7e siècles. Cette terre, disent-ils en somme, est donc la leur.