Des Tanguy de plus en plus nombreux

Une étude réalisée par un professeur de l'Université d'Ottawa révèle que les jeunes âgés de 25 ans à 29 ans, qui habitent chez leurs parents, sont toujours de plus en plus nombreux. Il semble que les jeunes demeurent davantage à la maison familiale, non seulement pour des raisons financières, mais également parce qu'ils partagent les mêmes valeurs que leurs parents.