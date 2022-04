Le Dr Charles Smith ne voulait plus faire d’autopsies dès 2001

Prenez note que cet article publié en 2007 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

L'ancien pathologiste en chef de l'Hôpital pour enfants de Toronto a continué à pratiquer des autopsies, alors qu'il avait demandé au coroner en chef de l'Ontario de ne plus en faire, ont appris mardi les commissaires à l'enquête publique sur la médecine légale pédiatrique en Ontario.

Le Dr Charles Smith a écrit au coroner en chef de l'Ontario de l'époque, le Dr James Young, lorsque des doutes ont émergé sur son travail en 2001. Des accusations contre une femme accusée du meurtre de sa fille en 1997 avaient alors été abandonnées. Dans sa lettre, Charles Smith demandait à être dispensé de toute autopsie et voulait que son travail fasse l'objet d'une révision externe.

Un an plus tard, le pathologiste continuait à pratiquer la médecine légale; seules les autopsies de nature criminelle n'étaient plus de son ressort.

Interrogé par la commission, le Dr Barry McLelland, qui était alors un haut responsable au comité consultatif de révision au bureau du coroner, déclare ne pas se souvenir d'une demande d'exemption ou de révision de la part du Dr Smith, « sauf dans le cas de deux enfants dont la mort était suspecte ».

Le Dr McLelland admet que son bureau manquait de personnel pour relever le Dr Smith de ses fonctions. Il a par ailleurs refusé de refaire les autopsies des deux enfants en question faute d'expertise en pédopathologie. Il n'a proposé qu'une révision administrative du travail du Dr Smith pour s'assurer que le protocole a été respecté.

L'avocate de la commission, Linda Rothstein, tente de montrer que les autorités médico-légales ont été lentes à agir, malgré les inquiétudes au sujet du Dr Smith.

Le travail du Dr Charles Smith est au centre de l'enquête publique en raison des erreurs qu'il a commises dans 20 autopsies d'enfants dont la mort était suspecte. Les conclusions erronées du Dr Smith ont mené à la condamnation de 13 personnes pour meurtre ou négligence.