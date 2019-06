D'inconnu à incontrôlable

Au début des années 80, une étrange maladie apparaît à San Francisco et à New York. Les médias américains la décrivent alors comme une forme particulière de cancer qui s'attaque au système immunitaire des personnes atteintes.

La communauté scientifique ne réussit qu'à décrire les symptômes de l'affection et nage dans l'inconnu pour le reste.

En quelques années, le mal se répand dans la communauté gaie occidentale. Il le fait si bien que, déjà en 1983, un climat de psychose s'installe autour de ce mystérieux « cancer gai », qui prend de plus en plus l'allure d'une épidémie.

La méconnaissance des causes de la maladie et de tous ses modes de transmission facilite la propagation des préjugés.

La maladie, qui touchait d'abord la communauté homosexuelle, se répand rapidement aux hémophiles, aux toxicomanes et aux hétérosexuels.

Le 20 mai 1983, des chercheurs de l'Institut Pasteur réussissent à isoler la cause de la maladie, un virus, et lui donnent le nom de VIH. C'est le point de départ d'intenses recherches scientifiques, mais également le début d'un combat contre les idées reçues et les préjugés.

Trente ans après l'identification du virus responsable du sida, les traitements permettent d'allonger considérablement l'espérance de vie des personnes atteintes, mais la recherche d'un vaccin, dont on attendait tant, piétine toujours.

Aujourd'hui, les millions de personnes atteintes ne reçoivent pas les mêmes traitements d'un pays à l'autre, ce qui lie la maladie aux inégalités sociales engendrées par la pauvreté. Ainsi, la vaste majorité des victimes se trouvent dans les pays en voie de développement.

La lutte contre la maladie n'est gagnée dans aucune région de la planète, même là où les experts pensaient l'avoir circonscrite. En effet, certains pays occidentaux voient le nombre de jeunes atteints grimper à nouveau après des années de diminution.

Portrait d'une lutte à mort.