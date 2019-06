D'hier à aujourd'hui

Certains scientifiques pensent que le VIH est passé du singe à l'humain entre 1929 et 1946. De récentes études montrent qu'il serait plutôt passé du chimpanzé à l'humain vers 1875, mais n'aurait développé un potentiel épidémique qu'à partir des années 30.

1959

La mort d'un homme au Congo belge serait le premier cas documenté d'un humain emporté par le VIH/sida, croient plusieurs scientifiques.

1978

Des hommes homosexuels américains et suédois ainsi que des hétérosexuels tanzaniens et haïtiens montrent des symptômes qui seront plus tard décrits comme ceux du sida.

1980

Au CHU de Los Angeles, le Dr Michael Gottlieb soigne trois malades homosexuels qui présentent des signes cliniques semblables (amaigrissement, sarcome de Kaposi, fièvre et pneumonie).

1981

Les patients du Dr Gottlieb meurent. Le médecin décide d'envoyer leurs dossiers au Centers for Disease Control d'Atlanta, qui diffuse alors la description de la maladie partout aux États-Unis. Cela permet de recenser 31 cas identiques en moins de 15 jours.

Le New York Times publie un premier article concernant le sida, parlant d'un rare cancer diagnostiqué chez 41 homosexuels.

Le Federal Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis s'inquiète et affirme que la nouvelle maladie prend l'ampleur d'une épidémie.

Les chercheurs reconnaissent l'émergence d'une nouvelle maladie qui détruit le système immunitaire et qui empêche ainsi les personnes atteintes de se défendre contre les infections les plus simples.

Les premières recherches démontrent que l'affection se transmet par voies sexuelle et sanguine et qu'elle ne frappe pas que les homosexuels.

Des études montrent que la maladie affecte aussi les utilisateurs de drogues intraveineuses et certaines personnes ayant reçu des transfusions sanguines.

1982

Premier cas documenté de sida chez une personne ni homosexuelle ni toxicomane: un homme hémophile de 59 ans, du Colorado, aux États-Unis.

Le mal, jusqu'à maintenant appelé GRID (Gay-Related Immune Deficiency), est officiellement nommé AIDS par le chercheur Bruce Voeller. Les francophones le nomment alors sida (syndrome d'immunodéficience acquise).

1983

Un chercheur français de l'Institut Pasteur, le Pr Luc Montagnier, isole pour la première fois l'agent responsable du sida, auquel il donne le nom de LAV (Lymphadenopathy Associated Virus). Le CDC américain avertit les banques de sang d'une possible contamination des réserves de sang.

Le premier procès de discrimination à l'égard d'une personne atteinte du sida est tenu aux États-Unis.

Le Pr Montagnier dépose une demande de brevet pour un test de dépistage du sida.

Il y a eu jusqu'à maintenant 1300 cas de sida aux États-Unis, et 460 en sont morts.



Les organismes de santé publique établissent des directives pour des relations sexuelles plus sécuritaires.

1984

Le chercheur américain Robert Gallo isole à son tour le virus et revendique la découverte. Les équipes française et américaine se disputeront pendant plusieurs années l'identification du virus. Le livre The Band Played On (1987) publié par Randy Shilts et le film du même nom (1993) relatent cet épisode et les premières années de l'apparition du virus.

Des recherches mettent en évidence les activités antirétrovirales de l'AZT. Les différents modes de transmission du VIH sont clairement établis.

Décès de l'agent de bord québécois Gaétan Dugas, reconnu à l'époque comme le patient zéro responsable de l'introduction de l'épidémie aux États-Unis. Cette théorie a depuis été écartée.

1985

Les premiers tests de dépistage sont mis sur le marché. La 1re Conférence internationale sur le sida se tient à Atlanta, aux États-Unis. Premiers essais thérapeutiques avec l'AZT aux États-Unis.

Il y a 23 000 personnes atteintes aux États-Unis, et on compte 12 500 morts. L'acteur Rock Hudson, âgé de 59 ans, devient la première célébrité à en mourir.

En septembre 1985, la Croix-Rouge canadienne signale que 156 des 309 personnes ayant reçu le diagnostic du sida sont mortes. C'est la pointe de l'iceberg d'une crise majeure qui ébranlera le système canadien d'approvisionnement en sang (voir notre dossier).

L'Ontario déclare alors 131 cas de sida, le Québec 85, et la Colombie-Britannique 70. Parmi les personnes atteintes, on compte 19 enfants, dont 17 sont québécois.

1986

Les scientifiques adoptent le nom de HIV (Human Immunedeficiency Virus), ou VIH (virus de l'immunodéficience humaine), qui remplace LAV et HTLV 3. L'équipe du chercheur Montagnier isole un deuxième virus, le VIH 2.

Arrivée du premier traitement: l'antiviral AZT. Cette molécule se révèle coûteuse et très toxique.

Les Nations unies créent un premier programme consacré à la lutte contre le sida.

Seconde Conférence internationale sur le sida à Paris.

1987

Le Canada cesse de distribuer des produits sanguins contaminés.

L'homme de spectacle Liberace meurt du sida.

Déclaration universelle des droits des malades et des séropositifs.

Le président Ronald Reagan fait sa première déclaration publique concernant le sida, près de sept ans après l'apparition de la maladie, lors d'une conférence internationale qui se tient à Washington.

Les États-Unis ferment leurs frontières aux immigrants et aux touristes atteints du sida.

À Montréal, création par les médecins Réjean Thomas et Clément Oliver de la clinique médicale l'Actuel, spécialisée dans les soins de personnes atteintes du VIH/sida. Le gouvernement du Québec, dans sa première phase de la stratégie provinciale contre le sida, reconnaît la nécessité de soutenir la dizaine de groupes communautaires d'intervention sida actifs au Québec.

1988

À Londres, les ministres de la Santé de dizaines de pays se réunissent pour la première fois afin de discuter de l'épidémie.

L'Organisation mondiale de la santé désigne le 1er décembre Journée mondiale du sida.

Il y a 106 994 sidéens aux États-Unis. Plus de 62 000 personnes sont mortes.

La Food & Drugs Administration des États-Unis approuve l'utilisation d'un médicament pour traiter le sarcome de Kaposi.

Le ministre de la Santé du Canada, Jake Epp, annonce la phase 1 de la stratégie canadienne contre le sida.

La ministre de la Santé du Québec, Thérèse Lavoie-Roux, annonce la phase 2 de la stratégie de lutte contre le sida.

À New York, le nombre de nouveaux cas provenant du partage de seringues dépasse celui de nouveaux cas provenant de rapports sexuels non protégés.

1989

L'efficacité de l'AZT est reconnue hors de tout doute.

Année de la 5e Conférence internationale sur le sida à Montréal; pour la première fois, il y a participation de malades à un congrès médical.

Création du Centre québécois de coordination sur le sida (CQCS), un organisme gouvernemental dont le mandat est de conseiller le ministre de la Santé et coordonner les actions du gouvernement. La DDI (didanosine) est testée au Canada.

1990

Le film Longtime Companion sort en salle. C'est l'un des premiers films à décrire l'aspect humain de la maladie.

Création de la COCQ-sida, regroupant les organismes communautaires sida du Québec.

Plusieurs pays boycottent la Conférence internationale sur le sida à San Francisco afin de protester contre la politique du gouvernement américain, qui ferme ses frontières aux personnes vivant avec le VIH/sida.

1991

Première conférence canadienne sur le sida à Vancouver.

Le sida emporte le chanteur du groupe Queen, Freddie Mercury.

Commercialisation du médicament antiviral DDC.

Plus de 10 millions de personnes vivent avec le sida à l'échelle planétaire.

Le joueur de basketball des Lakers de Los Angeles Magic Johnson révèle qu'il est atteint du VIH.

L'actrice Elizabeth Taylor met sur pied une fondation consacrée à la recherche, en mémoire de son ami Rock Hudson.

1992

Le journaliste indépendant Tom Curtis affirme dans un article publié dans le magazine Rolling Stone que le sida aurait pour origine une campagne antipolio menée sur des centaines de milliers d'Africains au Congo belge dans le milieu des années 50.

Le vaccin développé par le virologue Hilary Koprowski aurait été infecté par le virus. Cette thèse, rejetée par le monde pharmaceutique, a aussi fait l'objet d'un livre du journaliste Edward Hooper The River publié en 1999.

Premiers tests cliniques de multithérapie.

Le ruban rouge fait sa première sortie publique. Jeremy Irons le porte lors des Tony Awards.

L'écrivain, acteur et réalisateur français Cyril Collard meurt à Paris. Son dernier film Les Nuits fauves, autobiographique, évoque les états d'âme d'une personne atteinte.

Les chercheurs réunis lors de la 8e Conférence internationale sur le sida d'Amsterdam s'entendent pour dire que les femmes sont le groupe le plus à risque et qu'elles doivent faire l'objet de plus d'attention dans les campagnes de prévention.

Plus de 72 000 personnes assistent à un spectacle donné en souvenir de Freddie Mercury. L'événement, qui se tient au stade Wembley de Londres, est diffusé dans 72 pays, et les profits sont versés à la lutte contre le sida.

1993

Les premiers vaccins sont testés chez l'humain.

Première édition de la marche de la Fondation Farha, à Montréal. Cette activité, qui deviendra un rendez-vous annuel, a pour objectif la cueillette de fonds afin d'améliorer la qualité des soins et services offerts aux personnes vivant avec le VIH/sida au Québec.

Annonce de la 2e stratégie canadienne sur le sida (1993-1998) par le ministre Benoît Bouchard.

La légende du tennis Arthur Ashe et le danseur étoile Rudolf Nureyev meurent du sida.

Le film Philadelphia est projeté dans le monde entier. Le film décrit le combat d'un avocat sidéen contre la discrimination dans son milieu de travail. L'acteur Tom Hanks, qui joue l'avocat, gagne un Oscar pour son interprétation.

1994

L'identification du virus est attribuée officiellement à l'Institut Pasteur.

La combinaison 3TC-AZT est reconnue plus efficace que l'AZT seul. Année de la 10e Conférence internationale sur le sida à Yokohama.

1996

La trithérapie fait son entrée dans le vocabulaire lors de la 11e Conférence internationale sur le sida, à Vancouver. Le magazine Time nomme le chercheur du sida David Ho homme de l'année.

1997

On estime que 90 % des personnes contaminées par le virus du sida vivent dans les pays en voie développement. De plus, le rythme d'infection dans le monde est impressionnant. En effet, 8500 personnes sont infectées chaque jour, selon un rapport de la Banque mondiale. On estime à ce moment que 23 millions de personnes sont infectées par le sida, dont 14 millions pour la seule Afrique noire.

Le CDC américain rapporte que le nombre de nouvelles infections est en baisse aux États-Unis.

2000

La 13e conférence annuelle se tient à Durban, en Afrique du Sud. La localisation de la conférence laisse une forte impression sur les 12 000 participants, puisque l'Afrique subsaharienne est considérée comme le « Ground Zero » de l'épidémie à ce moment.

Lors de cette rencontre, le président sud-africain Thabo Mbeki sème la controverse. Il demande aux chercheurs de prouver que le VIH cause bien le sida. Refusant de débattre une question ayant déjà une réponse claire, plus de 5000 chercheurs signent la déclaration de Durban, affirmant l'évidence: le VIH cause le sida.

2001

Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée au VIH/sida. Les pays membres signent la déclaration d'engagement qui définit une série d'objectifs précis assortis d'échéances pour combattre l'épidémie.

Mort du petit Nkosi Johnson, un garçon né avec le VIH et devenu l'un des porte-parole les plus appréciés sur la question. Nelson Mandela le décrira comme une icône de la lutte pour la vie.

En réponse aux nombreuses critiques selon lesquelles les médicaments contre le sida ne sont pas accessibles aux personnes vivant dans les pays pauvres, d'importantes compagnies pharmaceutiques occidentales vendent certains médicaments à rabais dans quelques pays.

La Chine cesse de nier l'existence d'une épidémie et met sur pied un programme contre le sida. La 14e conférence internationale se tient à Barcelone, en Espagne.

2003

Un vaccin expérimental contre le sida, testé en Thaïlande sur quelque 2500 patients consommateurs de drogues, se révèle inefficace.

Le gouvernement sud-africain approuve un plan national de traitement du sida, réclamé depuis des années, qui prévoit mettre des antirétroviraux (ARV) à la disposition de millions de malades.

Le cardinal catholique Alfonso Lopez Trujillo affirme que parler du préservatif comme une sécurité revient à jouer à la roulette russe. L'Onusida critique la position de l'Église catholique en affirmant que, sur le plan technique, les déclarations du cardinal sont fausses. Les condoms de latex sont imperméables et empêchent la transmission du virus, précise l'organisation..

L'Organisation mondiale de la santé et Onusida lancent un vaste plan de 5,5 milliards de dollars pour accroître l'accessibilité aux médicaments. Ils dévoilent un plan détaillé visant à fournir un traitement antirétroviral à 3 millions de malades dans les pays en développement d'ici à la fin de 2005.

Un grand concert réunissant des artistes tels que Bono, Paul McCartney et Annie Lennox se tient au Cap, en Afrique du Sud, afin d'amasser des fonds pour la lutte contre le sida. Beyoncé, Peter Gabriel et Johnny Clegg participaient également à l'événement, une initiative de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela.

2005

L'ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, annonce que son fils est mort du sida, brisant ainsi le silence existant autour du virus en Afrique.

L'épidémiologiste David Boulos, de l'Agence de la santé publique du Canada, affirme que les nouvelles infections chez les hommes homosexuels sont de nouveaux en hausse. Alors qu'elles ne représentaient que 37 % des nouveaux cas en 1996 (creux historique), elles atteingnent 45 % en 2005. Un facteur est montré du doigt: les nouvelles générations ne se protègent pas autant.

2006

Le docteur canadien Yong Kang, de l'Université Western Ontario, affirme que ses travaux pourraient mener à la création d'un vaccin dans les trois ans.

L'équipe du Pr Rafick-Pierre Sékaly, de l'Université de Montréal, identifie une protéine qui, une fois stimulée, restaurerait la fonction des cellules T, responsables d'éliminer des cellules infectées et rendues dysfonctionnelles par le virus du VIH.

2007

Des chercheurs américains testent sur des humains une thérapie génique qui consiste en l'insertion de gènes correcteurs dans des cellules.

Selon des chercheurs américains, le virus s'est propagé en Amérique via Haïti vers 1969, dix ans plus tôt qu'estimé jusqu'à maintenant. Le sida serait ainsi apparu sur les côtes américaines 10 ans avant l'explosion de l'infection. Il se serait ensuite répandu au reste du pays, au Canada, à l'Europe, à l'Australie et au Japon.

Annie Lennox, accompagnée de 23 autres chanteuses dont Madonna et Céline Dion, interprètent Sing, une chanson destinée à amasser des fonds pour lutter contre la transmission mère-enfant du virus en Afrique du Sud.

Près de 8000 personnes assistent à Montréal au premier concert-bénéfice Tous unis contre le sida qui met en vedette les chanteurs Avril Lavigne, Sarah McLachlan, et Corneille.

Le magazine Time classe les travaux du chercheur Stephen Moses, de l'Université du Manitoba, parmi les 10 avancées les plus importantes en médecine en 2007. M. Moses et son équipe de chercheurs américains et kenyans ont conclu que la circoncision réduit de 50 % le risque de contracter le virus chez les hommes qui ont des relations hétérosexuelles.

2008

La Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) autorise le traitement contre le VIH/sida ATRIPLA, qui consiste en la prise d'un seul comprimé par jour.

Des chercheurs québécois de l'Université McGill identifient deux gènes qui empêcheraient de contracter le virus ou qui ralentiraient le développement du sida. L'équipe montréalaise a isolé ces gènes en comparant le profil génétique de personnes étant dans leur première année d'infection par le VIH avec celui de personnes ayant réussi à ne pas être contaminées malgré des expositions répétées.

La 17e conférence mondiale sur le SIDA se tient, à Mexico. Le Dr Kenneth Mayer, de l'Université Brown, y affirme que les jeunes hommes gais et bisexuels qui abusent de l'alcool et consomment des drogues sont les plus susceptibles de transmettre le virus aux États-Unis et au Canada.

Le fait d'être circoncis ne protège pas les hommes homosexuels contre le VIH, montre l'analyse d'une quinzaine études réalisées sur plus de 53 000 sujets américains.

2009

Un test mené en Afrique laisse penser qu'un gel vaginal pourrait être efficace contre la transmission du VIH. Testé sur 3000 femmes, un microbicide appelé PRO 2000 s'est révélé sans danger et efficace pour environ 30 % des participantes. Ce pourcentage est à la limite des 33 % considérés comme statistiquement significatifs.

Un homme séropositif et atteint de la leucémie ne présente aucune trace du VIH dans le sang après avoir subi une transplantation de cellules souches de la moelle osseuse provenant d'un donneur porteur d'une mutation génétique lui conférant une protection naturelle contre le virus. Selon le médecin allemand Gero Hutter, aucun test sanguin du patient de 42 ans ne montre la présence du VIH, et ce, deux ans après avoir reçu la transplantation.

Lors d'un voyage au Cameroun, Benoît XVI a déclaré que le VIH/sida était « une tragédie qui ne pouvait être surmontée par la distribution de condoms, qui pouvait même aggraver le problème ». Les propos du pape Benoît XVI sur l'utilisation du condom sont considérés comme inacceptables par le milieu scientifique. L'éditorial de la revue médicale britannique The Lancet accuse le pape d'avoir déformé la vérité scientifique.

Pour la première fois, des chercheurs américains saisissent sur vidéo la propagation du VIH d'une cellule infectée du système immunitaire à une cellule saine par le biais d'une structure adhésive appelée synapse virologique. Les images ont été obtenues grâce au recours à un gène qui code pour une protéine qui devient fluorescente sous une lumière bleue. Cette vidéo montre comment le VIH passe d'une cellule à une autre. (Nouvelle fenêtre)

Des chercheurs thaïlandais et américains révèlent les résultats prometteurs d'un vaccin. Ils ont mélangé deux substances connues qui ne s'étaient pas révélées efficaces séparément. Il a été possible de réduire de 31,2 % le nombre d'infections au VIH dans un échantillon de 16 000 Thaïlandais à risque.

Le président Obama annonce en novembre la levée de l'interdiction d'entrée sur le territoire américain imposée aux personnes contaminées par le VIH, il y a 22 ans par le président Reagan.

Un autre vaccin, thérapeutique celui-là, est élaboré par le Dr Jean-Pierre Routy de l'Université McGill et le Dr Rafick Sékaly, anciennement de l'Université de Montréal et aujourd'hui à l'emploi d'un institut américain.

Ce nouveau traitement, qui a réussi la première phase de ses essais cliniques, pourrait constituer une arme encore plus efficace pour lutter contre le virus que les cocktails d'antirétroviraux actuellement utilisés dans la trithérapie.

2010

Le VIH devient la principale cause de maladie et de décès chez les femmes en âge de procréer dans le monde, selon le programme commun des Nations unies sur le sida, l'ONUSIDA.

L'espoir d'un vaccin renaît. Des chercheurs dirigés par l'Américain Anthony Fauci découvrent que trois antigènes naturels empêchent l'infection des cellules humaines par plus de 90 % des variétés de VIH en circulation dans le monde.

Mieux encore, les chercheurs cernent le mécanisme biologique grâce auquel ces anticorps bloquent le virus, et ce, avec une efficacité sans précédent.

2011

Les thérapies permettent une espérance de vie quasi normale en Afrique, montrent une étude canadienne menée auprès de 22 000 Ougandais séropositifs

La prise quotidienne d'une pilule d'antirétroviral réduit de deux tiers le risque d'infection au VIH chez les hétérosexuels, montrent deux études menées en Afrique par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.