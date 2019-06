La fonte s'accélère

Des climatologues canadiens et américains prévoyaient, en décembre 2006, que la banquise qui recouvre l'océan Arctique disparaîtra complètement durant l'été à partir de 2040.

L'équipe, dont fait partie le chercheur Bruno Tremblay, de l'Université McGill, se ravise et estime maintenant que le phénomène interviendra de 20 à 30 ans plus tôt.

Selon une série d'observations menée durant l'été 2007, la banquise qui recouvre habituellement la mer de Beaufort, même l'été, a totalement disparu.

Cette première fait parler les records historiques de chaleur remarqués cet été près du pôle Nord. Le phénomène est moins accentué dans le reste du pays, puisque l'été 2007 fut globalement un des plus chauds (7e) de l'histoire canadienne.

Fonte rapide

Le chercheur Bruno Tremblay affirme qu'il y avait 1 300 000 kilomètres carrés de glace en moins cet été sur l'océan Arctique, comparativement à la même période l'an dernier.

C'est pratiquement la superficie totale du Québec et près de deux fois et demie celle de la France, note Bruno Tremblay, qui craint maintenant que cet océan soit entièrement libre de glace, en été, beaucoup plus tôt que prévu.

Le passage arctique

Le passage du Nord-Ouest était libre de glace pendant deux semaines, à la fin d'août. Ce phénomène, déjà documenté par le passé, survient une fois tous les sept ou huit ans.

Selon Bruno Tremblay, il ne faut pas compter sur le passage du Nord-Ouest pour la navigation commerciale avant 2050.

Ce spécialiste du mouvement de glace dans l'archipel arctique canadien affirme que, pour les armateurs, les côtes de la Sibérie, ce qu'on appelle le passage du Nord-Est, offrent de bien meilleures perspectives.