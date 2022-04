L’Ordre des médecins refuse de dévoiler les plaintes déposée contre le Dr Charles Smith

Prenez note que cet article publié en 2007 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

L'Ordre des médecins et des chirurgiens de l'Ontario refuse de dévoiler les plaintes qui ont été déposées contre le Dr Charles Smith, l'ex-pathologiste de l'Hôpital pour enfants de Toronto.

Le travail Dr Smith fait l'objet d'une enquête publique relativement à des conclusions d'autopsies erronées qui ont conduit à de fausses condamnations pour homicide ou négligence criminelle à l'endroit d'une douzaine de parents.

L'Ordre des médecins et des chirurgiens justifie sa position au nom du droit à la confidentialité de ses membres et des gens qui ont déposé des plaintes. L'organisme prétend que remettre les informations demandées aux avocats de la commission d'enquête publique pourrait décourager d'autres citoyens de déposer des plaintes. Il affirme de plus que ces informations ne sont pas essentielles à l'enquête publique.

Les avocats représentant la commission d'enquête jugent au contraire ses informations essentielles à la préparation des audiences. Ils ont pour mandat, rappellent-ils, d'éclaircir le rôle de l'Ordre des médecins dans le suivi des plaintes déposées par les citoyens. Ils soutiennent avoir besoin de ce cas type pour évaluer les mécanismes de plainte et le niveau de communication avec les plaignants.