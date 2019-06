La Terre est également appelée planète bleue.

Cinquième planète du système par sa taille, elle a un diamètre de 12 756 km et une circonférence de 40 024 km à l'Équateur.

Son orbite autour du Soleil est longue de 940 000 km et a la forme d'une ellipse.

Elle s'est formée il y a 4,65 milliards d'années à partir du disque de débris en rotation autour du jeune Soleil.

L'épaisseur de son atmosphère est de 700 km.

Elle est la seule planète où l'eau liquide est présente à sa surface.

Elle est aussi la seule planète dans le système où la présence de la vie est confirmée.

Des millions d'espèces animales et végétales y vivent.

Elle est la plus grosse des planètes telluriques et est principalement constituée de roches, avec un noyau de nickel et de fer.

La surface de la Terre est divisée en plusieurs segments rigides, ou plaques tectoniques, qui se déplacent très lentement à surface.

Un champ magnétique qui s'étend dans l'espace sur 60 000 km protège la Terre des radiations du Soleil.

La température moyenne à la surface de la Terre est d'environ 15 ° C.

La Terre possède un satellite naturel, la Lune. La distance entre les deux est de 384 402 km. Le diamètre de la Lune est de 3474 km.

Les humains autour de la Terre

Spoutnik 1 (« compagnon » en russe) est le premier satellite artificiel. Il a été placé autour de la Terre par les Soviétiques le 4 octobre 1957.

Le mois suivant, la chienne russe Laïka est le premier animal vivant à être envoyé dans l'espace. Elle meurt après quelques heures à bord de Spoutnik-2.

Le 1er février 1958, les États-Unis lancent leur premier satellite, Explorer-1.

En janvier 1961, la NASA envoie Ham le chimpanzé dans l'espace. C'est le premier animal à revenir vivant sur Terre.

Le premier vol habité par un être humain se déroule en avril 1961 lorsque Youri Gagarine réalise une révolution complète autour de la Terre.

Les Américains suivront en mai 1961, avec le vol suborbital de 15 minutes de l'astronaute Alan Shepard.

En février 1962, John Glenn devient le premier astronaute américain en orbite en faisant 3 fois le tour de la planète.

Le 29 septembre 1962, le satellite Alouette I marque l'entrée du Canada dans l'ère spatiale. Il devient ainsi le premier pays, après les deux superpuissances, à concevoir et à fabriquer son propre satellite artificiel.

La Soviétique Valentina Terechkova devient la première femme dans l'espace en juin 1963.

La première sortie dans l'espace se déroule en mars 65 alors. Le cosmonaute Alexei Leonov était alors lié par un cordon au vaisseau.

En avril 1971, l'Union soviétique met en orbite la première station spatiale habitée, Saliout-1.

En 1975, les deux superpuissances se rencontrent dans l'espace lors du rendez-vous historique entre les vaisseaux Apollo et Soyouz.

En 1981, les États-Unis procèdent au premier lancement de leur programme de navettes, avec l'envoi en orbite de Columbia.

En 1986, l'Union soviétique place en orbite les premiers éléments de la première station orbitale Mir.

En novembre 1998, le premier module de la Station spatiale internationale est placé en orbite. La SSI est le plus important projet scientifique international à ce jour.

Une cinquantaine de missions sont nécessaires pour transporter et assembler les éléments de la station dont l'assemblage doit être terminé vers 2010. Elle servira d'avant-poste pour observer l'espace, et des expériences de microgravité seront menées à bord.

Le projet proposé par le président américain Ronald Reagan en avril 1983 regroupe plusieurs pays dont le Canada, la Russie, le Japon et onze pays d'Europe.

Fin avril 2005, Dennis Tito devient le premier touriste de l'espace.