Géographie du pays

• Statut officiel: République islamique

• Proclamation: 1er avril 1979 (Jour de la République islamique, considéré comme la fête de l'indépendance)

• Régime politique: République théocratique. Pouvoir partagé entre un président élu pour 4 ans et un chef religieux (guide suprême) qui détient l'ensemble des pouvoirs importants, dont la police, l'armée, les milices religieuses et les médias.

• Capitale: Téhéran

• Divisions administratives: 28 provinces

• Superficie: 1 633 000 kilomètres carrés

• Situation géographique: Formant l'ensemble de la côte est du golfe Persique, l'Iran est le plus grand pays du Moyen-Orient après l'Arabie saoudite. Occupant une position stratégique importante sur la route du pétrole, particulièrement au détroit d'Oman, l'Iran jouit également d'un accès à la mer Caspienne dans sa partie nord. Situé à la jonction de routes commerciales ancestrales entre l'Asie centrale et le Moyen-Orient, l'Iran est entouré de nombreux et puissants voisins tels que l'Irak, la Turquie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la République de Nakhitchevan, le Turkménistan, l'Afghanistan et le Pakistan.

• Population: 69,5 millions d'habitants (2005); les ethnies prédominantes sont les Perses et les Azéris, les autres sont les Gilakis, les Mazandéranais, les Kurdes, les Arabes, les Lours, les Baloutches et les Turkmènes.

• Espérance de vie en 2005: 71 ans (hommes), 74 ans (femmes)

• Religion: Islam à 99 %, dont 89 % de chiites et 10 % de sunnites, Christianisme à 1 %

• Langues: Farsi (officielle), kurde, luri et baluchi, arabe et arménien

• Alphabétisation en 2005: 84 % (hommes), 70 % (femmes)

• Revenu national brut par habitant en 2006: 3000 $ US

• Monnaie: rial

• Économie nationale: Gaz naturel (2e réserve au monde), pétrole (5e réserve au monde), charbon, fer, cuivre, plomb, céréales, élevages ovins, laine, pêche et agriculture.