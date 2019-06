De l'Antiquité au 20e siècle

Riche, mouvementée et prestigieuse, l'histoire de l'Iran puise ses racines plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, lorsque des tribus indo-européennes, dites ariennes, venues du nord de l'Europe et du Caucase, s'installent sur les terres fertiles du plateau iranien. Le mot Iran provient d'ailleurs du mot persan Arya, qui signifie arien.

Se distinguant par des coutumes et des dialectes différents, deux grandes tribus ariennes émergent dans la région: les Perses et les Mèdes, érigeant chacune de puissants royaumes. L'empire des Mèdes, par exemple, s'étend de la Turquie à l'Afghanistan près de 600 ans avant Jésus-Christ.

Les Achéménides (-549 à -330)

En 549 av. J.-C., le roi des Perses, Cyrus II, défait le dernier empereur des Mèdes et assimile son royaume au sien. Après avoir défait Crésus, Cyrus II devient empereur d'un royaume couvrant l'ensemble de l'Asie mineure actuelle. Poursuivant ses conquêtes, il prendra Babylone en 539 av. J.-C., puis la Syrie et la Phénicie. Ses descendants prendront aussi l'Égypte et étendront les frontières de l'empire des Achéménides jusqu'à la Grèce, qu'ils perdront à la bataille de Salamine, en 480 av. J.-C. À l'est, le royaume s'étend jusqu'à la vallée de l'Indus.





Alexandre le Grand (-330 à -247)

L'immense empire des Achéménides s'effritera lentement au fil des siècles et s'effondrera, finalement, sous les assauts du Macédonien Alexandre le Grand en 331 av. J.-C. Sous Alexandre, la Perse connaîtra une importante influence grecque, encouragée par des politiques d'intégration et de rapprochements culturels. À la mort d'Alexandre, son empire est divisé en trois royaumes: l'Égypte, l'Europe et la partie orientale de l'empire. Cette dernière, qui comprend l'actuel Iran, sera confiée à Seleucus 1er. Son descendant, Antiochius III, tente tant bien que mal de contenir cet immense territoire, dont les nombreuses ethnies réclament leur indépendance. Mais sous les assauts des Parthes, qui restaurent leur indépendance dans l'est de la Perse en 247 av. J.-C., l'empire Séléucide devient lentement la propriété des Parthes.

Les Sassanides (226 à 651)

Après les Achéménides, le royaume des Sassanides est le plus grand empire qu'ait connu la Perse dans l'Antiquité. Nés dans les régions centrales de la Perse où les Parthes avaient moins d'influence, les Sassanides renverseront les Parthes et érigeront un empire au pouvoir très centralisé, qui régnera pendant plus de 400 ans sur l'Asie mineure, la Mésopotamie et une partie du Moyen-Orient. Tout comme les Parthes avant eux, les Sassanides ont dû combattre régulièrement les troupes romaines, à qui ils ont ravi la ville d'Antioche, capitale des provinces asiatiques de Rome, en plus de capturer l'empereur romain Valérien en 258.

Arrivée de l'islam et arabisation de la Perse (651 à 749)

L'islam est arrivé en Perse vers l'an 637, après que les Omeyyades, des Arabes fidèles et descendants du prophète Mahomet, eurent annexé l'Asie mineure et le Moyen-Orient à leur empire, qui s'étendra, à son apogée, des rives de l'Indus jusqu'à la côte atlantique de l'Espagne en passant par tout le nord de l'Afrique. Sous la dynastie des Omeyyades, le pouvoir est très centralisé et exercé par des califes qui instaurent un système de succession héréditaire aux fonctions du pouvoir. Exerçant une politique d'arabisation importante sur la population persane, les Omeyyades y font fleurir la culture arabe, l'écriture et, surtout, l'islam. En Perse, tous les pouvoirs et les avantages sont conférés à une aristocratie arabe qui exclut systématiquement les non-arabes, et, plus encore, les non-musulmans. Cette ségrégation établie à travers l'empire arabe contribuera plus tard à la naissance du chiisme, une branche de l'islam à laquelle les Perses de l'époque se rallieront massivement. En l'an 747, les Perses se révoltent et renversent la dynastie Omeyyade.

Les Turcs seljoukides et les Mongols (1055 à 1502)

Après l'arrivée des tribus nomades turkmènes seljoukides en Perse, les Turcs et les Mongols se disputeront âprement l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Au cours de cette période, la Perse connaîtra le règne des Turcs, mais aussi celui des puissants conquérants mongols de Kubilai Khan et des descendants de son fils, Gengis Khan, qui dévaste le pays en 1220. Au règne des Mongols succéderont plusieurs décennies de luttes intestines, qui engendreront une succession de règnes, dont ceux de Tamerlan, des Timourides et des Ak-Koyunlu.

Les Séfévides (1502 à 1779)

Succédant aux Koyunlu, les Séfévides conquièrent l'ensemble du territoire perse et y installent un régime musulman chiite ouvert, pendant lequel se développent les arts et l'économie, notamment. Les Séfévides sont considérés comme la troisième civilisation en importance qu'a connue l'histoire perse. L'empire séfévide, qui connaîtra un long déclin après la mort de Abbas 1er, s'effondrera en 1779 sous la poussée des Afghans et, plus tard, de Nader Shah.

Les Qadjars (1779 à 1921)

En 1779, la dynastie turque des Qadjars s'installe en Perse. Les Turcs étendent rapidement leur influence à travers la Perse et font même de la ville de Téhéran leur capitale. Sous les Qadjars, l'Iran devient l'objet de la convoitise des grandes puissances occidentales comme la Grande-Bretagne et la Russie, qui convoitent les richesses naturelles du pays, le pétrole par exemple. Les Anglais occuperont d'ailleurs une partie de l'Iran au lendemain de la Première Guerre mondiale.