La nation conteste encore

Mais Ahmadinejad fait-il vraiment l'unanimité dans son pays? Des analystes politiques iraniens sont d'ailleurs surpris de l'attention dont il fait l'objet en Occident. Cela dépasse son importance réelle, disent-ils, puisque c'est le guide suprême Ali Khamenei qui tient les rênes des pouvoirs militaire et judiciaire, en plus d'intervenir dans le processus législatif.

Le président est critiqué pour ses échecs économiques, notamment une inflation grandissante et une corruption toujours présente. Une mesure de rationnement de l'essence, entrée en vigueur en juin, a même déclenché des actes de violence.

La question nucléaire est un bon exemple de la divergence entre l'économie et l'idéologie du régime iranien. D'un côté, les conservateurs affirment que l'énergie nucléaire améliorera le niveau de vie des Iraniens. De l'autre, ils refusent toute concession sur l'enrichissement d'uranium et risquent de faire l'objet d'un embargo international. « Pourquoi parlez-vous sans cesse du dossier nucléaire? », a d'ailleurs demandé, en janvier 2007, le quotidien ultraconservateur Jomhouri Islami. Pour ce journal proche du guide suprême Ali Khamenei, la question nucléaire appartient au régime et a été défendue par tous les gouvernements passés. Il demande donc à Mahmoud Ahmadinejad de ne pas l'utiliser comme instrument politique.

De même, certaines manoeuvres diplomatiques faisant réagir les États-Unis, comme les rencontres d'Ahmadinejad avec des dirigeants sud-américains comme Hugo Chavez et Evo Morales, suscitent des interrogations dans la presse. Le journal Etemad e-Melli soutient que la priorité du Téhéran devrait être un rapprochement avec l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Jordanie et les Émirats arabes unis.





Une jeunesse à l'heure de l'Internet et des modes occidentales

Dans les années qui ont suivi la révolution islamique de 1979, la société iranienne a connu de profondes transformations, induites par un boom démographique important ainsi que par une série de politiques du gouvernement révolutionnaire favorisant le développement des infrastructures et de l'éducation dans tout le pays. Au cours des 20 années qui ont suivi la révolution, la population iranienne a pratiquement doublé, engendrant une société très jeune, dont les deux tiers des citoyens n'ont pas 30 ans. Pour ces nouvelles générations qui vivent à l'heure de l'Internet et des modes occidentales, le monolithisme des religieux à la tête de l'État et la morale islamique qu'ils imposent sont devenus beaucoup plus un fardeau qu'un idéal révolutionnaire.

Bien éduqués et très politisés, les jeunes Iraniens semblent avoir définitivement tourné le dos à l'absolutisme du guide suprême et à la domination religieuse de leurs institutions politiques. Faisant fi des arrestations, des coups de fouet et de l'emprisonnement dont ils sont passibles pour s'être opposés au régime, les jeunes Iraniens persistent à réclamer un système politique laïque où religion et pouvoir seraient séparés. Une idée inconcevable pour les mollahs, pour qui ces revendications signifient la fin de leur règne et, pire encore, la victoire des valeurs démocratiques de l'Occident.

Autrefois portés au rang de demi-dieux par les Iraniens pour avoir abattu, aux côtés de l'ayatollah Khomeiny, la monarchie du chah, ces religieux rigoristes et radicaux sont aujourd'hui eux-mêmes devenus des despotes.

Ne voyant dans les aspirations démocratiques de la jeunesse iranienne que l'oeuvre d'agitateurs à la solde de puissances étrangères, les mollahs, jusqu'ici, n'ont répondu aux forces du changement que par la censure et la répression.