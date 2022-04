Réfection de le voie ferrée entre Hearst et Calstock

Prenez note que cet article publié en 2007 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

La Commission de transport Ontario Northland répare la voie ferrée entre Hearst et Calstock, dont les services sont interrompus depuis le printemps, causant des maux de tête à une forestière de la région.

L'entreprise familiale compte sur le service ferroviaire pour distribuer ses produits. Le directeur de Lecours Lumber, Jules Fournier, soutient que le transport par train est essentiel pour la rentabilité de l'entreprise.

« On doit exploiter nos marchés américains. C'est très, très coûteux d'envoyer les chargements par camion. C'est beaucoup plus rentable de le faire par le chemin de fer étant donné qu'on met beaucoup plus de volume sur le chemin de fer », explique-t-il.

La directrice des communications chez Ontario Northland, Beverly Martin, précise que l'entreprise doit offrir le service « Lecours est un de nos plus grands clients, alors on essaie de travailler avec les industries du nord pour pouvoir améliorer le nord », souligne Mme Martin.

Lecours Lumber manufacture, distribue et exporte du bois de construction. L'entreprise est une des dernières compagnies privées à survivre à la crise de l'industrie forestière. « On n'est pas à l'abri de la crise de l'industrie forestière. [...] De semaine en semaine, de mois en mois, on évalue les stratégies », souligne Jules Fournier.

La reprise du service ferroviaire est donc un soulagement pour les dirigeants. Les travaux de réparation de la voie ferrée seront terminés en novembre.