Un Mario Dumont de l'Ouest

Il y a le look de jeune premier, il y a aussi le désenchantement face à un parti politique qui entraîne la création d'une nouvelle formation, il y a cette même résurgence de la droite économique. Tout cela contribue à créer des similitudes entre Stephen Harper et Mario Dumont. Pour le professeur Alain-G. Gagnon, de l'UQAM, les deux hommes partagent en effet le même discours sur la nécessité d'abaisser les niveaux de taxation, un discours hérité de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan, dont ils sont, toujours selon le professeur Gagnon, les « contemporains ».