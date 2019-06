Stephen Harper : le nouveau visage du conservatisme canadien

Stephen Harper, s'il faut en croire ceux qui l'ont fréquenté à Ottawa, est un politicien efficace. Efficace, il aura fallu l'être, en effet, pour réussir ce coup de force qu'a été l'unification de la droite canadienne au sein d'un seul et même parti. Efficace aussi pour avoir pu ménager les éléments les plus à droite de son parti sans pour autant s'aliéner les plus centristes de ses députés.

Efficace, surtout, pour avoir pu convaincre les Canadiens d'en faire leur premier ministre, et ce, même s'il est à la tête d'un parti souvent décrit comme un repaire de fondamentalistes par nombre de chroniqueurs politiques ontariens et québécois.

Force est d'admettre, cependant, que si Stephen Harper a pu assez facilement asseoir son autorité sur les provinces de l'Ouest, ce n'est qu'en repositionnant son image au centre et en évitant d'aborder certains sujets sensibles qu'il s'est imposé comme une alternative politique viable après 12 ans de règne libéral.