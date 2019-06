Que faire?

En 2007, l'alerte est générale

De nouveaux règlements municipaux ou des initiatives communautaires pour protéger les lacs attendent les villégiateurs. Même le gouvernement du Québec s'en mêle, mais sans aller jusqu'à l'adoption d'une loi.

Québec a annoncé le 4 juin dernier un plan d'action.

Le gouvernement a décidé de consacrer 12 millions de dollars pour lutter contre la prolifération des algues bleues, et pour la prévention.

Le plan d'action prévoit des sommes pour les municipalités qui sont déjà aux prises avec des algues bleues, mais aussi pour la prévention et la sensibilisation.

La répartition des sommes du plan gouvernemental se lit comme suit:

Pas de loi, mais une charte

Le plan du gouvernement du Québec ne comporte toutefois aucune mesure coercitive. Québec n'a pas l'intention de légiférer dans un avenir immédiat pour:

Cependant, le gouvernement invite sur son site Internet les riverains à adhérer à la Charte des lacs, un engagement visant la protection des lacs et rivières du Québec.

Charte des lacs

L'eau est essentielle à la vie: nous en sommes tributaires pour notre santé, nos loisirs et notre qualité de vie. Pourtant, plusieurs de nos lacs et cours d'eau se sont détériorés en raison de l'activité humaine. L'accélération de l'eutrophisation (vieillissement du plan d'eau), la surabondance de plantes aquatiques envahissantes ou d'algues, comme les algues bleu vert, sont devenues des problématiques importantes.



L'eau est une ressource tellement précieuse et si fragile qu'on ne peut s'en laver les mains! Que peut-on faire pour éviter que l'état de santé des plans d'eau du Québec se dégrade? S'engager personnellement à devenir un « Messager de l'eau » en posant des gestes simples qui contribuent à protéger, restaurer et mettre en valeur les plans d'eau du Québec.