Culture florissante

Dans l'édition 2007 du Rapport sur les drogues dans le monde, l'Office des Nations unies pour le contrôle des drogues et la prévention indique que la production d'opium a augmenté de 49 % en 2006 par rapport à l'année précédente.

La production afghane est ainsi passée de 4100 tonnes en 2005 à 6100 tonnes en 2006. Les terres consacrées à la culture du pavot ont augmenté de 59 % entre les deux années, la production étant concentrée majoritairement dans le sud du pays.

L'Afghanistan représente désormais 92 % de la production d'opium dans le monde, contre 70 % en 2000 et 52 % il y a 10 ans. Selon l'ONU, la production pourrait augmenter encore davantage en 2007.

Cette forte hausse porte la production mondiale à un nouveau record; il s'est ainsi produit 6610 tonnes d'opium en 2006, soit une hausse de 43 % par rapport à 2005.

Quelques signes encourageants

Malgré l'explosion de la production d'opium en Afghanistan, le rapport de l'ONU constate une certaine stabilité mondiale de la production, du trafic et de la consommation des drogues illicites.

Le niveau mondial de l'usage de drogues serait plus ou moins le même depuis trois ans. Environ 200 millions de personnes, soit 5 % de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans, ont consommé des drogues au moins une fois au cours des 12 derniers mois. De ce nombre, 25 millions, ou 0,6 % de la population, sont des usagers réguliers ou toxicodépendants.

C'est encore le cannabis qui est la drogue la plus prisée, avec environ 160 millions de consommateurs. Mais la consommation est en baisse, principalement en raison du déclin observé en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. La production a suivi la même tangence et a elle aussi diminué.

Les stimulants du type des amphétamines, comme l'ecstasy, demeurent le deuxième groupe de substances le plus massivement consommé dans le monde. En 2005-2006, quelque 25 millions de personnes auraient fait usage de ces drogues en 2006.

En ce qui concerne la cocaïne, l'ONU note que sa production est demeurée pratiquement inchangée en 2006 par rapport aux deux années précédentes. La Colombie, le Pérou et la Bolivie restent les principaux producteurs. Le rapport révèle toutefois que les surfaces cultivées pour la coca ont diminué de 29 % dans le monde entre 2000 et 2006, surtout en Colombie, où la baisse a été de 52 %.

Selon l'ONU, les campagnes d'éradication ont porté leurs fruits, mais les améliorations de la productivité agricole et des laboratoires de transformation viennent limiter leurs effets.

L'organisme souligne par ailleurs que le trafic de drogue passe de plus en plus par le continent africain. Les experts de l'ONU notent par exemple que les saisies de cocaïne ont été multipliées par six en Afrique de 2000 à 2005.

Ces chiffres font dire à l'agence onusienne que la lutte contre la drogue passe surtout par la prévention. Elle plaide notamment pour le traitement des toxicomanies dans les pays consommateurs et pour la création des programmes de cultures ou de revenus de substitution pour les producteurs.