Tembec ferme temporairement deux scieries du Nord de l’Ontario

Prenez note que cet article publié en 2007 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Tembec ferme ses usines de Hearst et de Chapleau pour deux semaines durant l'été et supprime le troisième quart de travail à Cochrane pour une période indéterminée.

Tembec annonce la fermieture de ses usines de Hearst et de Chapleau pour deux semaines cet été et supprime le troisième quart de travail à Cochrane pour une période indéterminée. Cette décision signifie qu'une cinquantaine de travailleurs se retrouvent au chômage.

L'Ontario n'est pas la seule province touchée par l'annonce de Tembec, puisque les scieries de Senneterre, Taschereau et Béarn, au Québec fermeront elles aussi durant deux semaines. En Colombie-Britannique, Tembec supprimera pour une période indéterminée le troisième quart de travail de son usine d'Elko et de l'usine de rabotage de Cranbrook.

La compagnie n'écarte pas la possibilité de cesser temporairement toutes les activités de certaines de ces usines afin de réaliser des économies.

La diminution de production entraînée par ces fermetures sera en parti compensée par la réouverture, pour une période de neuf semaines, de l'usine de La Sarre, au Québec.

Ces fermetures s'ajoutent à celles précédemment effectuées dans les usines de Kirkland Lake et de Timmins, en Ontario, ainsi qu'à celle de La Sarre, au Québec.

« Ces fermetures sont dues à une série de facteurs, a expliqué Dennis Rounsville, vice-président exécutif et président, Groupe des produits forestiers de Tembec. Il y a d'abord la période des vacances, la baisse marquée de la demande de bois d'oeuvre, les faibles prix du bois d'oeuvre et la vigueur soutenue du dollar canadien. »

La direction a déjà informé tous les employés concernés par la décision.

Tembec est une importante société intégrée et diversifiée de produits forestiers. Ses installations sont situées principalement en Amérique du Nord et en France, et elle emploie environ 9000 personnes.

Le ministre des Richesses naturelles de l'Ontario, David Ramsay, refuse de commenter la nouvelle.