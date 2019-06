Importante percée canadienne

L'anticorps créé par une équipe de l'Université de Toronto pourra, espère-t-on, servir d'outil de détection de cette maladie.

Ainsi, un diagnostic rapide permettra aux médecins de ralentir ou d'arrêter le développement de la foudroyante maladie.

La sclérose latérale amyotrophique, également appelée maladie de Charcot ou de Lou Gehrig, est une maladie neurologique qui s'attaque aux muscles et aux nerfs. Elle cause la paralysie et la mort de la personne atteinte dans les 2 à 5 ans suivant son identification.

Une partie des cas de SLA est causée par des mutations dans le gène qui code la fabrication de la protéine superoxyde dismutase (SOD1). Cette protéine mutante a des effets toxiques qui contribueraient à la dégénérescence des neurones moteurs.

L'anticorps permet d'identifier cette mutation qui est responsable approximativement de 1 à 2 % de l'ensemble des cas de SLA.

Cet anticorps va permettre aux chercheurs de savoir si cette protéine mutante est impliquée dans les autres formes de SLA. Si c'est le cas, l'anticorps pourra potentiellement être utilisé comme marqueur biologique afin de permettre un diagnostic plus rapide de la maladie. Janice Robertson

Les travaux seront publiés dans la revue Nature Medecine de juin.