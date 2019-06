Lyne Mongeau, scientifique de l'année 2006

L'équipe de l'émission Les années lumière lui décerne le titre pour son expertise, son implication et ses recherches sur les problèmes liés à l'obésité qui ont permis de mieux comprendre le phénomène et d'en faire un dossier de santé publique incontournable.

Mme Mongeau est actuellement coordonnatrice professionnelle à l'Institut national de santé publique du Québec.

Cette spécialiste de santé publique s'intéresse à la problématique du poids depuis 25 ans. En 1982, elle est co-conceptrice de « Choisir de maigrir? », un programme qui prône les décisions éclairées en ce qui concerne les problèmes de poids.

Entre 1995 et 2001, elle coordonne l'expérimentation du programme « Bien dans sa tête, bien dans sa peau » pour la promotion d'une image corporelle saine chez les jeunes du secondaire.

Membre fondateur du Collectif action alternative en obésité dans les années 90 (aujourd'hui, Équilibre, groupe d'action sur le poids), elle rejoint en 1994 le conseil d'administration de l'Association pour la santé publique du Québec où elle s'occupe des dossiers sur le poids.

Sa formation en santé publique et son travail d'intervention auprès des personnes aux prises avec ce problème l'ont amenée à s'impliquer dans les plans, les programmes et les politiques visant à endiguer les problèmes reliés au poids au sein des nations.

À ce titre, avec de nombreux partenaires, elle a contribué au développement du Plan d'action gouvernemental de promotion de saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids pour 2006-2012 pour prévenir ces problèmes en modifiant l'environnement et en adoptant un mode de vie plus sain.

De plus, elle a publié plusieurs articles dans des revues spécialisées en médecine, en diététique et en santé publique. Auteure et conférencière très en demande, elle participe régulièrement à des reportages et émissions de la radio et de la télévision.