Drasko Pekovic poursuivi

L'Ordre estime que M. Pekovic, un microbiologiste, n'a pas la compétence pour réaliser de telles études. Le microbiologiste aurait donc illégalement pratiqué la profession de chimiste en réalisant l'étude hautement médiatisée sur la qualité de l'eau des piscines. « C'est une personne qui a exercé illégalement une profession qui est réglementée », a déclaré le président et directeur général de l'Ordre, Martial Boivin.

Les deux tiers des piscines extérieures de la ville avaient été qualifiées d'insalubres, selon cette étude. La Ville de Montréal, par mesure de précaution avait fermé les sites visés. « Toutes les piscines qui sont non conformes sont fermées jusqu'à nouvel ordre et ne rouvriront pas tant qu'elles ne seront pas conformes », avait déclaré le maire Gérald Tremblay, en août dernier, après la parution de l'article relatant l'étude. La Ville avait effectué ses propres analyses d'eau et rouvert 43 des 48 piscines quelques jours plus tard.

L'Ordre des chimistes du Québec estime par ailleurs que les résultats du rapport ne sont pas fiables. « Pour nous, on ne peut pas faire autrement que de présumer que les résultats peuvent être questionnables », poursuit M. Boivin.

M. Pekovic n'en est pas à ses premières démêlées avec l'Ordre des chimistes. Une accusation semblable avait été déposée en 1992, mais le litige s'était conclu à l'amiable. Le microbiologiste, cette fois, risque de 600 $ à 6000 $ d'amende par constat d'infraction.

