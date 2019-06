Moscou ouvre sa propre enquête

Moscou annonce l'ouverture d'une enquête criminelle pour le meurtre de l'ex-espion russe Alexandre Litvinenko et pour une tentative de meurtre à l'endroit de l'homme d'affaires russe Dimitri Kovtoune.

Kovtoune, qui a rencontré Litvinenko à l'hôtel Millenium de Londres le 1er novembre dernier, a lui aussi été contaminé par un élément radioactif, selon la police russe.

Les autorités sanitaires britanniques ont également annoncé que sept employés travaillant au bar de l'hôtel présentent des traces de radiation. Une autre personne rencontrée par Litvinenko ce jour-là, l'Italien Mario Scaramella, a également été testé positif au polonium 210.

Litvinenko est mort le 23 novembre dernier d'un empoisonnement au polonium 210, dont l'effet s'est fait sentir à compter de cette rencontre à l'hôtel, à laquelle participait aussi un autre ancien espion russe, Andreï Lougovoï.

Ce dernier, qui travaille pour la même firme de sécurité que M. Kovtoune, devait être interrogé par des enquêteurs britanniques, jeudi, à Moscou. La rencontre n'a toutefois pas eu lieu pour des raisons techniques.

L'avocat de M. Lougovoï affirme que l'interrogatoire a été repoussé à une date indéterminée. Il a déclaré à l'AFP que son client ne peut être considéré comme un « suspect » dans cette affaire, même si Scotland Yard a officiellement décidé mercredi de considérer la mort de Litvinenko comme un meurtre. Les enquêteurs de Scotland Yard ont toutefois pu discuter avec M. Kovtoune à la clinique où il est traité.

Mario Scaramella, qui se présente comme un expert en sécurité et consultant international, a affirmé le 21 novembre qu'il a rencontré Alexandre Litvinenko pour lui remettre une liste de personnes dans la ligne de mire du FSB, autrefois connue sous le nom de KGB. Les noms de Scaramella et de Litvinenko y figuraient tous deux, tout comme celui de Boris Berezovski, un homme d'affaires russe opposé à Vladimir Poutine et réfugié à Londres.

Enterré à Londres

Pendant ce temps, une centaine de proches et d'amis, dont de nombreux exilés tchétchènes, ont rendu un dernier hommage à Alexandre Litvinenko, jeudi. Le chef tchétchène Akhmed Zakayev et le dissident soviétique Vladimir Bukovsky, tous deux en exil à Londres, étaient notamment présents.

Litvinenko, âgé de 43 ans, a été enterré au cimetière de Highgate, après que ses proches eurent participé à une séance de prière à la mosquée de Regent's Park. Le père de la victime a profité de l'occasion pour accuser le président russe Vladimir Poutine d'avoir tué son fils. Cette accusation avait été formulée par Litvinenko lui-même dans une lettre posthume rédigée au cours des trois semaines qu'a duré son agonie. Moscou dément avec véhémence toute implication dans cette affaire.

En marge de cette cérémonie, Akhmed Zakayev a déclaré à l'agence AFP que l'armée russe a utilisé du polonium 210 en Tchétchénie. Ces propos ont été qualifiés d'absurdes par le premier ministre tchétchène prorusse, Ramzan Kadyrov. Vladimir Bukovsky soutient pour sa part que Litvinenko a été « assassiné sur le territoire britannique par l'agent d'un pouvoir étranger ».

Autres développements

L'ex-premier ministre russe Egor Gaïdar, frappé par la maladie lors d'un séjour en Irlande le 24 novembre, estime qu'il y a un lien entre la mort de Litvinenko et la tentative d'empoisonnement dont il dit avoir été victime. Il affirme dans le Financial Times que des « adversaires de l'ombre ou connus » du gouvernement russe souhaitent une « détérioration radicale des relations entre la Russie et l'Occident ».

Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, estime pour sa part que la « tentative de déclencher une campagne autour de cette affaire et de la transformer en un scoop politique est en train de tomber à l'eau ». Du point de vue de Moscou, dit-il, l'enquête de Scotland Yard n'a « aucun impact » sur les relations politiques entre la Russie et le Royaume-Uni.