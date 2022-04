Kashechewan à Timmins

Prenez note que cet article publié en 2006 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Mandaté pour trouver des solutions à long terme aux problèmes vécus par la réserve autochtone, Alan Pope estime que le déménagement vers un centre régional est le scénario le plus viable.

Plus d'un an après l'évacuation de 1100 autochtones à cause de la contamination de l'eau potable par la bactérie E. coli, les difficultés de la réserve de Kashechewan sont loin d'être réglées.

Jeudi, Alan Pope a rendu public son rapport évoquant cinq solutions possibles aux problèmes récurrents vécus par la communauté établie sur la rive ouest de la baie James.

Les cinq solutions envisagées sont:

le maintien de communauté à son emplacement actuel

le déménagement sur l'autre rive de la rivière Albany

le déménagement en banlieue de Timmins

le déménagement à Smooth Rock Falls

la construction d'une nouvelle communauté, en aval de la rivière Albany

Alan Pope privilégie le déménagement près de Timmins. Selon lui, la proximité d'un centre régional d'importance offre le meilleur avenir possible aux autochtones: infrastructures existantes, possibilités d'emplois, possibilités d'éducation pour les jeunes.

Le chef de Kashechewan, Jonathan Solomon, n'a pas réagi directement à la proposition de M. Pope. Il se contente d'insister sur le fait que la communauté doit maintenant discuter de ces possibilités pour faire un choix éclairé. Il a cependant rappelé l'importance accordée par la communauté à sa terre ancestrale et à sa langue.

Le grand chef du Conseil Mushkegowuk, Stan Louttit, s'est montré plus critique envers le processus. Selon lui, il est un peu tard pour formuler des recommandations et étudier la situation, car des actions concrètes doivent être entreprises dès maintenant. Il souligne que plusieurs observations contenues dans le rapport sont connues par Ottawa depuis longtemps.

Incisif, M. Louttit a rappelé qu'une entente avait été conclue avec le gouvernement précédent, avant d'être rejetée par les conservateurs. Il rappelle que l'actuel gouvernement est lui aussi minoritaire: « Qu'arrivera-t-il si ce gouvernement est défait lors d'une prochaine élection? Un autre ministre arrivera-t-il avec un autre plan? » Il demande également que les procédures administratives ne ralentissent pas le processus une fois que la communauté aura choisi le scénario qui lui convient.

Smooth Rock Falls

Alan Pope a mentionné que l'autre scénario du déménagement lointain, celui vers Smooth Rock Falls, ne constituait pas une solution idéale. Ce scénario, évoqué mercredi par un quotidien torontois, a provoqué une avalanche de réactions dans la province.

Le député provincial de Timmins-Baie James, Gilles Bisson, doute du réalisme d'une telle solution. Il rappelle qu'en plus de Kashechewan, une soixantaine d'autres communautés amérindiennes du Nord éprouvent différents problèmes. Est-il réaliste de toutes les déménager vers le sud? demande-t-il.

Quant à la mairesse de Smooth Rock Falls, Réjeanne Demeules, elle a été stupéfaite d'apprendre la nouvelle par les médias. Sans rejeter catégoriquement la possibilité d'accueillir les autochtones, elle affirme que réunir deux communautés en crise n'est peut-être pas une solution viable. L'économie de Smooth Rock Falls a été frappée de plein fouet cet été par la fermeture de l'usine de Tembec, la seule industrie de la communauté.