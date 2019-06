Layton à la défense de Belinda Stronach

Rappelons que M. MacKay aurait associé Mme Stronach à un chien lors d'un débat à la Chambre des communes sur le projet de loi sur la qualité de l'air.

M. Layton a indiqué que le ministre MacKay a non seulement lancé des insultes à Mme Stronach, mais également à la députée néo-démocrate Alexa McDonaugh, en janvier dernier. Au cours d'un échange sur la guerre en Afghanistan, M. MacKay aurait dit à l'ancienne chef du NPD: « Go home to your knitting (Retourne à ton tricot) ».

Aux yeux du chef du NPD, Peter MacKay ne sait pas comment parler aux autres, envoyant un mauvais message aux femmes qui veulent se lancer en politique. C'est peut-être la raison pour laquelle peu de femmes sont représentées au sein du Parti conservateur, a ajouté M. Layton.

Les femmes forment 11 % de la députation conservatrice, contre 42 % au NPD.