L'OTAN aux commandes

Les quelque 12 000 soldats américains déployés dans l'est du pays seront maintenant sous l'autorité du commandement central de l'OTAN qui pourra désormais compter sur une force de 31 000 militaires de 37 pays.

Si les États-Unis demeurent les plus importants contributeurs de la Force internationale d'assistance à la sécurité (ISAF), les Britanniques et les Allemands comptent, eux, respectivement 5200 et 2750 soldats. Le Canada, chargé de la dangereuse région de Kandahar, dans le sud du pays, y a déployé un contingent de 2300 militaires, dont environ 800 fantassins chargés de traquer les combattants talibans très présents dans cette région.

Le Canada, qui a perdu jusqu'ici 39 soldats dans cette mission, rendait par ailleurs hommage, jeudi, à ses deux plus récentes victimes, Paul Gillam et Robert Thomas Mitchell. Plus de 1500 militaires ont salué une dernière fois les cercueils des deux militaires sur le tarmac de l'aéroport de Kandahar.