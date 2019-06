L'avenir de l'église St-James est menacé

Une des plus vieilles églises de la région de la capitale nationale pourrait être vendue.



Le diocèse anglican d'Ottawa songe à se départir de l'église St-James, au 60 de la Promenade du Portage, dans le secteur Hull à Gatineau, à cause de la très faible fréquentation de ce lieu de culte.



La paroisse St-James est la plus ancienne de toute la région, elle a été créée en 1823, à la demande de Philemon Wright, fondateur de la ville de Hull.



L'église actuelle date de 1901. Elle remplace les deux premières incendiées en 1865 et en 1900.



La Société d'histoire de l'Outaouais s'inquiète de l'avenir de cette église et du cimetière de la même paroisse, situé sur le boulevard Taché. C'est dans ce cimetière que Philemon Wright et plusieurs membres de sa famille ont été inhumés.



Depuis, la fin des années 70, l'église accueille une communauté chrétienne multiethnique de langue française.