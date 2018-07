Le député provincial de Kamouraska-Témiscouata, Claude Béchard, trace pour ses électeurs un bilan extrêmement positif de la dernière session parlementaire.



Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs considère que sa circonscription sort gagnante sur tous les plans.



M. Béchard souligne la conclusion heureuse pour Bombardier Transport La Pocatière du dossier du renouvellement de la flotte de wagons de métro de Montréal.



Il affirme que les municipalités de sa circonscription ont réglé plusieurs dossiers d'infrastructures d'aqueduc et d'égout, par exemple à Rivière-Ouelle et à Cabano.



Claude Béchard note également que la région a eu sa large part des investissements routiers, soit 40 des 94 millions disponibles, dont 23 millions pour le tronçon de la 185 entre Saint-Louis-du-Ha-Ha et Cabano et 10 millions pour l'amélioration de la 132.