Le retour des évacués de Kashechewan débute

Certains évacués de Kashechewan rentrent chez eux. Des vols en partance de Cochrane, de Hearst et de Saulte-Sainte-Marie sont prévus vendredi.



Les départs pour les réfugiés localisés à Sudbury, à Thunder Bay, à Kapuskasing et à Timmins ne sont cependant pas envisagés avant la semaine prochaine.



Une quarantaine de domiciles endommagés par les inondations nécessitent des réparations. Les résidents concernés pourraient rester à Sudbury et à Kapuskasing jusqu'à la fin du mois de juillet.



Plus de 1500 personnes ont été évacuées lors de la crue des eaux survenue au printemps.

Le gouvernement fédéral a nommé Alan Pope, un ancien ministre conservateur du gouvernement de Bill Davis, pour consulter les résidents de Kashechewan et d'autres collectivités afin de trouver une solution à long terme aux problèmes qui touchent la réserve, évacuée trois fois en un an.