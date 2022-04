Amélioration de la liaison ferroviaire entre Hearst et Sault-Sainte-Marie

Le service ferroviaire sera amélioré dès l'automne entre Sault-Sainte-Marie et Hearst. Six nouveaux wagons sillonneront les voies ferrées de l'Algoma Central Railway, une filiale du CN, grâce à une subvention de 1,5 million de dollars de Transport Canada. L'an dernier, environ 9000 voyageurs ont emprunté la liaison ferroviaire entre les deux villes du Nord.



Des améliorations visant à réduire la pollution et le bruit seront aussi apportées à la gare de Hearst.



Le gouvernement canadien a également octroyé plus de 2 millions de dollars en fonds d'exploitation à Algoma Central Railway jusqu'au 31 mars 2007.