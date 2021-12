Les cibles de la présumée cellule terroriste de Toronto auraient inclus la Bourse, le SCRS et une base des Forces armées

Selon un document de la Couronne dont le Globe and Mail a pris connaissance, Fahim Ahmad serait le chef des présumés terroristes qui voulaient notamment s'en prendre à la Bourse de Toronto et aux bureaux du SCRS.

Les quinze personnes arrêtées vendredi dans la région de Toronto et soupçonnées d'avoir voulu participer à des activités terroristes ont comparu mardi à Brampton pour les audiences de remise en liberté.



Quatorze des quinze individus, dont cinq mineurs, devront comparaître à nouveau la semaine prochaine pour la poursuite de ces mêmes audiences.



Les allégations retenues contre les présumés terroristes concernent des actions projetées contre des institutions en sol ontarien. Selon un document de la Couronne dont le Globe and Mail a pu prendre connaissance, les individus avaient envisagé plusieurs cibles avant de préciser leur choix : la Bourse de Toronto, les bureaux torontois du Service canadien de renseignement et de sécurité (SCRS) et une base des Forces armées non identifiée.

Le document de la Couronne préciserait que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a commencé à accumuler des preuves dès la découverte d'un projet suspect en août 2005. Les suspects ont été interpellés vendredi et samedi par 400 policiers à la réception d'une commande de trois tonnes de nitrate d'ammonium. Ce produit est un fertilisant qui, mélangé notamment à de l'acide nitrique, permet la composition d'un explosif.

Lundi, la GRC a indiqué que d'autres arrestations liées au présumé complot terroriste étaient à prévoir.

Un projet de prendre d'assaut le Parlement

D'autres allégations ont aussi été dévoilées, mardi, par l'avocat d'un des prévenus, Steven Chand, 25 ans. Selon Me Gary Batasar, qui a commenté les accusations retenues contre son client, les présumés terroristes voulaient prendre d'assaut les édifices du Parlement afin de kidnapper des élus. Ils auraient alors exigé le retrait des troupes canadiennes d'Afghanistan ainsi que la libération des prisonniers musulmans, en échange de celle des députés.

Les otages auraient été décapités à la suite de tout refus de respecter ces exigences. Les accusés auraient aussi eu l'intention de s'emparer du siège de la CBC à Toronto.

Le document obtenu par le Globe and Mail confirme que ces cibles ont effectivement fait l'objet de discussions entre les présumés terroristes lors d'une rencontre préparatoire en vue des attentats.

Toujours selon les allégations rendues publiques par Me Batasar, son client est accusé d'avoir personnellement dit souhaiter décapiter le premier ministre Stephen Harper (cette accusation n'est cependant pas contenue dans le document lu par le Globe and Mail). Me Batasar affirme que son client nie toutes ces allégations et il reproche à la Couronne de tarder à rendre publiques les preuves accumulées contre son client.

Le Toronto Star précise en outre que Steven Chand a été réserviste pour l'armée canadienne entre 2000 et 2004, occupation qu'il pratiquait cependant avec peu d'assiduité.

Un leader identifié

Par ailleurs, toujours selon le document obtenu par le Globe and Mail, le dirigeant des présumés terroristes arrêtés à Toronto serait Fahim Ahmad. Il aurait été le principal responsable de la distribution d'armes, de l'entraînement des membres du groupe et de la planification des opérations. Il aurait des liens avec des individus impliqués dans des activités terroristes tant au Pakistan qu'en Afghanistan et en Grande-Bretagne.



Deux des suspects n'ont pas comparu puisqu'ils sont déjà en prison pour importation d'armes à feu en vue de mener des activités terroristes. Ils avaient été arrêtés en août 2005 à la frontière canado-américaine en possession d'armes de poing et de munitions. C'est cet événement qui aurait été à l'origine de l'enquête, selon le document de la Couronne.



Les prévenus sont pour l'instant gardés séparément les uns des autres et ne peuvent ni téléphoner ni communiquer avec leur famille.