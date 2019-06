ARCHIVES - Un écran antibruit sera érigé en bordure de l'autoroute 50

Il y aurait entente pour la construction d'un mur antibruit le long du boulevard Maloney, à la sortie de l'autoroute 50. Les ministres fédéral et provincial, Lawrence Cannon et Benoît Pelletier, doivent en faire l'annonce jeudi en compagnie du maire de Gatineau .



Les résidents du secteur attendent ce mur depuis 20 ans. Il s'agit d'un écran antibruit 1 kilomètre de long qui devrait réduire considérablement le bruit pour quelque 200 résidents qui habitent en bordure du boulevard Maloney.



Les coûts de construction sont évalués à 5 millions de dollars. C'est cinq fois plus qu'en 2000. Les trois niveaux de gouvernement doivent se partager la note à parts égales.