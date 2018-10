Les prix des libraires du Québec ont été décernés lundi aux auteurs Nicolas Dickner (Nikolski) et Khaled Hosseini (Les cerfs-volants de Kaboul).

Ces prix, qui existent depuis 1994, récompensent un roman québécois d'une part et un roman hors Québec d'autre part, dans les deux cas une oeuvre qui s'est distinguée chez les libraires pour sa qualité littéraire et leur originalité.

Nikolski

Il s'agit d'un premier roman pour Nicolas Dickner, auteur originaire de Rivière-du-Loup et né en 1972, lors de la tempête de neige du siècle, nous dit le site des éditions Alto qui lui est consacré.

Nikolski se lit un comme un « road novel »: À l'aube de la vingtaine, Noah, Joyce et un narrateur non identifié quittent leur lieu de naissance pour entamer une longue migration. Fraîchement débarqués à Montréal, ils tentent de prendre leur vie en main, malgré les erreurs de parcours, les amours défectueuses et leurs arbres généalogiques tordus.

Nicolas Dickner est aussi le lauréat du prix Anne-Hébert 2006, qui récompense un premier roman de langue française écrit par des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada.

Les cerfs-volants de Kaboul

Dans la catégorie Roman hors Québec, Les cerfs-volants de Kaboul est également un premier roman pour Khaled Hosseini, paru aux Éditions Belfond. C'est une histoire d'amitié sur fond de trahison, mais aussi l'occasion d'aborder la réalité d'un pays, l'Afghanistan, et d'un peuple sous le régime des Talibans.

Fils d'ambassadeur, Khaled Hosseini est né à Kaboul, en Afghanistan, en 1965 et émigré aux Etats-Unis.

Cette année, 200 libraires ont participé au vote. La cérémonie de remise des prix, lundi soir à Montréal, est animée par la comédienne Catherine Trudeau.