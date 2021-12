Prenez note que cet article publié en 2006 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

La chasse à l'orignal blanc est maintenant interdite dans le Nord de l'Ontario. Un groupe de résident de Foleyet a obtenu une interdiction de chasse du ministère des Richesses naturelles pour les régions de Timmins, Chapleau et Foleyet. Les contrevenants s'exposent à une amende pouvant atteindre 25 000 $ et sont passible d'une peine d'emprisonnement d'un an.