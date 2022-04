Report de la fermeture de l’usine de Columbia

Prenez note que cet article publié en 2006 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Columbia Forest Products reporte la fermeture de son usine de panneaux de particules de Hearst.



Les 76 travailleurs, qui devaient perdre leur emplois le 14 avril, ignorent toutefois combien de temps durera le sursis.



Depuis l'annonce de la fermeture, en février, les élus municipaux et le syndicat tentent de trouver une solution pour assurer la poursuite des activités de l'usine.



Le syndicat et la compagnie se sont rencontrés récemment et ont conclu une entente de principe en ce qui a trait à la flexibilité des travailleurs. Les travailleurs se rencontreront la semaine prochaine pour discuter de l'entente de principe.

Le syndicat juge que le sursis annoncé est un pas dans la bonne direction.