L'opposition conservatrice dépose une motion de démission

À l'Assemblée législative vendredi, les conservateurs ont déposé une motion réclamant la démission immédiate de la ministre des Services à la famille, Christine Melnick.



Selon les conservateurs, la ministre Melnick est inapte à diriger un tel ministère, puisque, sous sa gouverne, plusieurs enfants des services sociaux sont morts, en dépit du fait qu'elle aurait été prévenue que leur sécurité était en péril.



Cette semaine, les conservateurs n'ont cessé de mettre le gouvernement Doer dans l'embarras au sujet des services sociaux de la province.



La mort tragique de la petite Phoenix Sinclair et le fait qu'il aura fallu neuf mois pour que sa disparition soit signalée aux autorités les ont poussés à réclamer la démission de la ministre Melnick.



Voilà maintenant que le syndicat des fonctionnaires provinciaux, qui représente environ 500 travailleurs sociaux, déclare qu'il avait depuis longtemps prévenu le gouvernement que le transfert des responsabilités des services sociaux aux agences autochtones se faisait de façon dangereuse.



En réponse à cette motion de démission et en sa qualité de premier ministre suppléant, Dave Chomiak a rappelé que 12 bébés sont morts au Centre des sciences de la santé dans les années 90 et que l'opposition néo-démocrate d'alors n'avait réclamé la tête de personne chez les conservateurs.



Cette tragédie avait plutôt donné lieu à l'enquête du juge Sinclair. Dave Chomiak dit que l'enquête interne sur les services sociaux fournira elle aussi des outils au gouvernement pour que le drame qu'a vécu la petite Phoenix Sinclair ne se produise plus jamais.



Selon la GRC, Phoenix Sinclair, qui a vécu en foyer d'accueil une grande partie de sa vie, mais avait retrouvé sa famille en 2003, aurait été placée dans une cage à animaux, blessée par une arme à air comprimé, privée de nourriture et d'eau, tuée, et ses restes jetés près d'un dépotoir de la réserve autochtone de Fisher River, à environ 220 kilomètres au nord de Winnipeg. Le dossier de la fillette aurait été transféré des services sociaux à une agence autochtone.