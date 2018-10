Le Prix Anne-Hébert 2006 est décerné à l'auteur québécois Nicolas Dickner pour son roman Nikolski.

« Avec un évident (et malin?) plaisir de conteur-né, Nicolas Dickner réussit ici à nous tenir en haleine avec ses multiples récits qui se croisent là où on ne s'y attend jamais, qui nous surprennent à chaque nouveau détour et rebondissement », a déclaré le jury.

Stage en Allemagne

Né en 1972 à Rivière-du-Loup, le lauréat a fait des études littéraires à Québec, travaillé en Amérique latine et peaufiné son art en Allemagne. Le romancier s'est installé récemment à Montréal.

Nicolas Dickner recevra sa récompense le lundi 20 mars au Centre culturel canadien de Paris.

Créé en 2000, ce prix, doté d'une bourse de 7 500 $, récompense un premier roman de langue française écrit par un Canadien.