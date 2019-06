ARCHIVES - Un mur antibruit en bordure de l'autoroute 50 : ce n'est pas pour demain

À Gatineau, les citoyens qui se plaignent du bruit excessif à proximité de l'autoroute 50, à la hauteur du boulevard Maloney, devront prendre leur mal en patience. Les élus de Gatineau ont choisi d'attendre la participation financière du gouvernement fédéral, avant de se lancer dans ce projet, même si un mur antibruit est réclamé depuis plus de 20 ans.



En l'an 2000, le fédéral avait accepté de financer le projet à part égale avec les gouvernements québécois et municipal. Toutefois récemment, le fédéral s'est désengagé de ce projet de 5 millions, sans donner de raison.



Les élus de Gatineau soutiennent qu'ils ne peuvent aller de l'avant et assumer seuls une facture accrue. Ils demanderont au nouveau gouvernement conservateur de respecter l'engagement contracté à l'époque.