Une usine d’éthanol pourrait voir le jour à Hearst

Une nouvelle usine d'éthanol pourrait voir le jour à Hearst, dans le nord-est ontarien. Hearst Ethanol One serait la propriété de la compagnie californienne MEMS USA.



L'éthanol y serait fabriqué à partir des résidus forestiers de la région.



On estime que la capacité de production de l'usine s'élèverait à 227 millions de litres d'éthanol par année. Déjà plus d'une tonne et demie de biomasse se trouve sur le site, de quoi faire fonctionner l'usine pendant trois ans.



Une fois construite, l'usine compterait 150 employés.

Le gouvernement McGuinty a adopté une loi qui stipule que toute l'essence vendue en Ontario devra contenir 5 % d'éthanol d'ici 2007, une proportion qui devrait passer à 10 % d'ici 2010.

L'éthanol mélangée à l'essence contribue à réduire de façon importante les émissions de gaz à effet de serre. Les promoteurs se disent confiants de recevoir rapidement l'aval des autorités environnementales.