Une autre victime de la route des Larmes?

Cette route est surnommée la route des Larmes, parce que plusieurs femmes sont mortes ou disparues dans cette région.



Les corps de trois adolescentes y ont été retrouvés depuis le milieu des années 1990 et au moins quatre autres femmes ont été vues pour la dernière fois le long de cette route. Toutefois, selon des groupes communautaires du nord de la province, il y en aurait davantage. Ils estiment que 32 femmes sont disparues dans ce secteur.



Clarie Johnson, du Centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle de Prince George, estime que la police ne prend pas ces cas assez au sérieux. Elle souligne que la GRC ne semble détenir aucune piste pour déterminer si un tueur en série sévit le long de la route 16.



Selon Grainne Barthe, de la maison de transition Hope Haven, de Prince-Rupert, c'est parce que les victimes sont des autochtones. Elle affirme que seulement une des 32 victimes est blanche. C'est une Albertaine de 25 ans dont la disparition, en 2002, avait mobilisé la police et les médias.



De son côté, le porte-parole de la GRC à Terrace, Eric Stubbs, refuse de faire un lien entre d'autres disparitions et celle de Tamara Chipman en septembre dernier.



Le policier affirme qu'il n'y a aucune preuve permettant de croire qu'il y a un lien entre ces disparitions. Le sergent Stubbs précise que la GRC n'écarte aucune possibilité et qu'elle poursuit son enquête.