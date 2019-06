Nouveaux actes de vandalisme au Cap-Breton

À Bay St. Lawrence, il n'y a pas que la mer qui s'agite. Il y a quelques jours, Robert MacLellan, conseiller municipal et pompier volontaire en chef, a indiqué qu'il avait peur de témoigner contre les criminels. À l'Halloween, ses craintes se sont confirmées: quelqu'un a incendié sa remorque.



Un Jeep et le cabanon du centre communautaire ont aussi été incendiés. Les vandales ont aussi tenté de brûler un poteau d'électricité. Ces méfaits s'ajoutent à ceux commis au cours des dernières semaines, des dernières années.



Robert MacLellan est découragé. La guerre des clans est en train de changer. Les deux jeunes arrêtés à la suite de l'incendie de sa remorque se rangent normalement dans son camp.



Les problèmes de drogue et d'alcool, l'ennui, l'éloignement de la communauté, l'absence d'une surveillance policière permanente sont tous des problèmes qui ont été soulevés par la communauté pour tenter d'expliquer la violence à Bay St. Lawrence.



La Gendarmerie royale du Canada (GRC) tente de trouver une solution « Je n'ai pas de solution pour l'instant. Il va falloir plus qu'une tête pour régler le problème à Bay St. Lawrence. Ça va prendre beaucoup de participation de la communauté », a déclaré le constable Pascal Provencher, porte-parole du détachement d'Ingonish.

Pascal Provencher parle d'expérience. Les policiers ont effectué plusieurs démarches dans le village, de la sensibilisation à l'école jusqu'à des réunions publiques. Ces réunions n'ont rien donné. La dernière fois que les policiers ont rencontré la communauté, à leur sortie, ils ont constaté que quelqu'un avait crevé les pneus de leur voiture.



Les malfaiteurs sont si téméraires que personne ne veut témoigner contre eux. Pour que les enquêtes aboutissent, les policiers devraient prendre les vandales sur le fait.



« Le flagrant délit, malheureusement, on n'y arrive pas souvent parce que les policiers ne sont pas nécessairement souvent sur le terrain, à Bay St. Lawrence, lorsque l'action se passe », a indiqué M. Provencher.



La GRC ne dispose que de cinq agents, qui ne sont pas tous en service en même temps, pour maintenir l'ordre dans une zone de 200 kilomètres, qui s'étend d'Englishtown à Meat Cove.

Le député libéral Gerald Sampson représente cette région. Il ne voit qu'une solution au problème: poster deux agents de la GRC en permanence à Bay St. Lawrence. Toutefois, le conté n'a pas les 200 000 $ nécessaires pour les embaucher.



De toutes façons, la GRC n'entend pas ajouter du personnel dans la région. Elle veut poursuivre sa stratégie de communication et d'éducation, notamment dans les écoles.



Il reste à espérer que la stratégie de la GRC portera des fruits avant que le sang succède aux incendies à Bay St. Lawrence.