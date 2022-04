Kashechewan: le fédéral dans l’eau chaude

Le premier ministre Paul Martin se défend d'abdiquer ses responsabilités dans le dossier de l'évacuation de la communauté autochtone de Kashechewan dans le nord de l'Ontario.

Interrogé aux Communes, M. Martin a admis que la responsabilité première de ce dossier revenait clairement au gouvernement fédéral et qu'Ottawa allait prendre l'initiative.



« Il faut le faire, a déclaré M. Martin, et nous allons le faire immédiatement. » Ceci étant dit, a ajouté le premier ministre, la solution consiste pour nous à travailler de concert avec le gouvernement des Autochtones et le gouvernement provincial.



À la période des questions, le chef de l'opposition Stephen Harper a réclamé la démission du ministre des Affaires indiennes, Andy Scott, en affirmant que la performance du ministre était, de mémoire récente, « la plus triste » d'un membre du cabinet.

Le premier ministre Martin s'est porté à la défense de son ministre, tout en affirmant que la situation dans la réserve était « totalement inacceptable ».



M. Scott doit rencontrer les dirigeants de la réserve ce soir. Il a déclaré qu'il proposerait une solution à long terme pour les résidents de Kashechewan.



Il a laissé entendre que cette solution pourrait consister à déménager la réserve dans un site plus sûr.



Les questions aux Communes faisaient suite à la déclaration du premier ministre de l'Ontario, Dalton McGuinty, qui a accusé le gouvernement fédéral de n'avoir rien fait dans ce dossier.

Le fédéral a été inactif, et il doit maintenant prendre ses responsabilités, a soutenu le premier ministre McGuinty. Il est « inacceptable » que 1900 résidents de cette communauté de la baie James vivent dans des conditions aussi « déplorables » alors que leur santé est de responsabilité fédérale, a affirmé M. McGuinty, mercredi.



Le député ontarien néo-démocrate Gilles Bisson est allé plus loin, en réclamant la démission du ministre fédéral des Affaires indiennes, Andy Scott.



De son côté, le ministre Scott a soutenu que son gouvernement avait fait tout ce qu'il pouvait dans les circonstances, que la décision d'évacuer relevait du gouvernement ontarien et qu'Ottawa payait les coûts de l'opération. Le gouvernement fédéral travaille à trouver une solution à ce problème grave et ancien, a dit M. Scott, mais il a « malheureusement », été pris de court par les événements de la dernière fin de semaine.

Fontaine dénonce l'inaction des gouvernements

Le chef de l'Assemblée des premières nations dénonce l'inaction des gouvernements fédéral et ontarien au sujet de la contamination de l'eau potable dans la réserve de Kashechewan.



Phil Fontaine critique vivement le gouvernement fédéral, mis au courant de la situation prévalant sur la réserve il y a 14 jours, et réclame l'intervention personnelle du premier ministre Martin.



Lors d'un point de presse, Fontaine a affirmé que le problème de la mauvaise qualité de l'eau potable touche les résidents de 100 villages autochtones, dont 50 en Ontario, qui doivent faire bouillir leur eau potable avant de la consommer.



Le chef Fontaine souhaite une solution durable, dont la création d'une société de la Couronne responsable de la gestion des eaux dans les communautés autochtones.

Il réclame l'octroi de fonds suffisants pour régler le dossier de l'eau potable, mais aussi d'autres questions comme celle du logement. Rien qu'à Kashechewan, il faudrait construire immédiatement plus de 450 maisons, parce que celles existantes sont irrécupérables.

Les premiers évacués débarquent à Sudbury

Les premiers groupes d'évacués, surtout des femmes et des enfants, sont traités à Sudbury.



Cinq résidents souffrant d'éruptions cutanées ont été transportés à l'hôpital, les autres évacués ont été conduits au Centre Lionel-Lalonde, en banlieue de Sudbury, où des travailleurs sociaux et ressources matérielles sont à leur disposition. Le maire de Sudbury, David Courtemanche, souligne que le personnel municipal et médical fait tout en son possible pour aider les autochtones.



Plusieurs évacués se sont montrés soulagés d'avoir enfin accès à de l'eau potable. Ils ont toutefois exprimé leur frustration sur les délais qui ont précédé l'intervention gouvernementale.

Devant l'ampleur de la problématique, le ministre provincial des Affaires autochtones, David Ramsay, n'écarte pas la possibilité d'évacuer l'ensemble du village et a même évoqué son abandon pur et simple.

Jeudi matin, la Ville du Grand Sudbury a revu à la baisse le nombre de personnes qu'elle pourrait accueillir. Le chiffre est passé de 1100 à 250 en raison de l'incertitude sur la durée du séjour des résidents hébergés.

Le responsable du plan d'évacuation, Julian Fantino, confirme que des discussions sont en cours avec plusieurs communautés de l'Ontario pour accueillir.

Ça chauffe à Queen's Park

Le NPD a nolisé un avion et invité des journalistes de Toronto et le premier ministre Dalton McGuinty à se rendre à Kashechewan, jeudi.



En apprenant la nouvelle, le ministre responsable des Affaires autochtones a accusé les néo-démocrates de vouloir se faire du capital politique avec un coup d'éclat.



Le député néo-démocrate de Timmins-Baie James, Gilles Bisson, rétorque que les libéraux veulent museler les journalistes.



Le NPD de l'Ontario croit que le gouvernement libéral à Queen's Park est aussi coupable que celui à Ottawa pour ne pas avoir agit plus rapidement.

Le ministre de la Santé, George Smitherman, et le responsable des mesures d'urgence, le ministre Monte Kwinter, sont allés sur place l'an dernier et le printemps dernier.

Les deux hommes avouent qu'ils ont constaté qu'il fallait faire bouillir l'eau, mais ils soutiennent que personne n'a demandé officiellement l'aide de la province, que les résidents comptaient sur le fédéral pour régler le problème.

Un problème connu et chronique

Un rapport de l'Agence ontarienne des eaux a tiré la sonnette d'alarme au sujet de la station d'épuration des eaux de Kashechewan il y a plus de deux ans déjà. Depuis, les habitants de la réserve doivent faire bouillir leur eau.



Le dossier a soudainement pris une tournure plus urgente, il y a deux semaines, quand on a découvert la dangereuse bactérie E. coli dans des échantillons d'eau. Santé Canada a cependant indiqué que des tests effectués les 17 et 19 octobre n'avaient montré aucune trace de la bactérie.

Selon les leaders autochtones de cette région, la station d'épuration des eaux de la réserve de Kashechewan connaît des problèmes chroniques depuis son installation, il y a dix ans. Le fait que l'usine ait été aménagée en aval d'un bassin de stabilisation des eaux usées aggraverait le problème.