18,5 millions d'aide pour le milieu forestier bas-laurentien

Au total, sur trois ans, le ministère des Rssources naturelles versera 18,5 millions par l'intermédiaire de différents programmes pour atténuer la baisse de la possibilité ligneuse.



Dès cette année, la région bas-laurentienne recevra plus de 1 million de dollars de plus.



La ministre des Affaires municipales et des Régions, Nathalie Normandeau, estime que Québec a écouté les doléances des régions et les mesures sont adaptées à chaque réalité régionale. « Notre objectif comme gouvernement, c'est de répondre aux priorités qui ont été livrées par les CRE », a indiqué Nathalie Normandeau.



Le responsable du dossier forestier à la CRE du Bas-Saint-Laurent, Richard Savard, juge que le plan contient des mesures très valables.



Il souligne la création des commissions forestières régionales et certaines mesures du ministère du Développement économique destinées directement à l'entreprise.



Il croit que ces mesures pourraient aider la région à accroître la production de deuxième et troisième transformation du bois.

Moyen terme





Certaines demandes de la région sont toujours à l'étude et le plan triennal semble très flou à moyen terme, note M. Savard. « On n'a pas beaucoup d'information sur les deux autres années. On a de l'information sur l'année actuelle, un peu sur l'an prochain et pratiquement pas sur l'année 2007-2008 », observe M. Savard.



Ce dernier estime que 70 % des demandes de la région émises lors de la tournée de consultation du ministre des Ressources naturelles, Pierre Corbeil, ont été acceptées par Québec même si au total, la demande atteignait plus de 7 millions de dollars.

Réactions de l'industrie



L'enthousiasme de la CRE est aussi partagé par le président du Groupe Félix Huard, Michel Huard, dont les usines emploient 200 travailleurs au Bas-Saint-Laurent.



Michel Huard accueille avec joie l'aide gouvernementale, notamment pour l'aménagement de la forêt et la transformation à valeur ajoutée. Le président de l'entreprise croit toutefois que bon nombre de petites scieries ne survivront pas à la crise que vit l'industrie forestière.



Il juge que malgré l'aide financière de Québec et d'Ottawa, les coûts élevés d'approvisionnement, la valeur élevée du dollar canadien sur le marché américain ainsi que la concurrence chinoise entraîneront l'abolition de centaines d'emplois.

Pour sa part, le président du Conseil de l'industrie forestière du Québec, Guy Chevrette, affirme que les mesures annoncées par Québec concernent peu les entreprises.



Il se dit satisfait des mesures consacrées à la mise en place des comités sur le feuillu, sur le résineux et sur la compétitivité des entreprises, ce qui aidera l'industrie forestière.



Quant à une possible diversification économique tournée vers la transformation du bois, Guy Chevrette affirme que l'industrie n'est pas encore prête, même s'il juge que l'avenir passe par une production accrue de la deuxième et troisième transformation.



Il note que l'industrie actuelle n'est plus du tout compétitive et qu'il faut consolider la première transformation avant d'aller plus loin.