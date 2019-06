Junex cède une partie de ses droits à Petrolia

Petrolia, basée à Rimouski, vient d'acquérir les droits d'exploitation gazière et pétrolière sur plus de 6000 kilomètres carrés en Gaspésie.



La transaction porte sur les blocs Gaspé et Gastonguay. Petrolia a également obtenu un droit de premier refus sur deux autres propriétés de Junex. Le puits Galt 3, présentement évalué par Junex, n'est pas inclus dans la transaction. Petrolia termine présentement un programme de levés sismique sur la propriété Gaspé.



La compagnie entreprendra les forages en septembre. Petrolia entend dépenser 2 millions de dollars cette année sur cette propriété.