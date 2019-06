Junex et Pétrolia augmentent l'exploration pétrolière

Les sociétés d'exploration pétrolière et gazière, Junex et Pétrolia, concluent une entente afin d'accélérer la découverte et la production de pétrole en Gaspésie.



L'entente prévoit que Junex transférera à Pétrolia ses permis situés entre Murdochville et Gaspé en contrepartie d'actions de Pétrolia. Junex garde un droit de retour en cas de découverte.



Les cibles de production de cette région se trouvent en faible profondeur et sont prêtes à être forées.



Pour lancer un programme intensif de forages, Junex et Pétrolia prévoient réaliser un financement entre 5 et 10 millions de dollars. Les deux sociétés sont inscrites à la bourse de croissance TSX.