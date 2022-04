L'usine Tri-Cept de Hearst fermera ses portes à la fin du mois de mars, mettant à pied 45 employés.



Cette fermeture découle directement de la restructuration annoncée par Tembec et Domtar. Tri-Cept traite essentiellement le bois scié par Excel, d'Opasatika, une scierie dont Tembec a annoncé la fermeture le 4 janvier.



Guy Bourgouin, du Syndicat des Métallos, interpelle le ministre des Richesses naturelles, David Ramsay. Il lui demande d'intervenir plutôt que d'approuver aveuglément les plans de restructurations des multinationales.

Le syndicaliste affirme que les usines qui fermeront en mars sont rentables et en profite pour écorcher au passage les actionnaires, pour qui, dit-il, seule l'augmentation des profits compte.



Le ministre Ramsay répond que l'ère des petites usines forestières est terminée et qu'il est logique que les compagnies investissent dans de plus grandes installations.



Tri-Cept est une petite coopérative qui appartient aux employés, à des entrepreneurs locaux et à Tembec, qui détient un peu moins de 40 % des actions.