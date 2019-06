Document sur Bush: quatre licenciements à CBS

La chaîne de télévision américaine CBS a annoncé lundi le licenciement de trois de ses dirigeants et d'une productrice. Ces congédiements font suite à la diffusion, en septembre, d'un reportage controversé accusant le président George W. Bush d'avoir eu un traitement de faveur pour échapper à la guerre du Vietnam.

Une commission d'enquête indépendante a estimé que CBS avait fait preuve de « courte vue » en diffusant ce document dans sa prestigieuse émission « 60 Minutes » animée par son journaliste vedette Dan Rather. La Maison-Blanche s'est montrée satisfaite de cette décision.

Les licenciements concernent Betsy West, vice-présidente de la chaîne, chargée de superviser les programmes d'information, le responsable de l'émission « 60 Minutes » Josh Howard, et son adjointe Mary Murphy.

La productrice Mary Mapes, qui a contribué à trouver le document contesté, a également été licenciée. La productrice est à l'origine de nombreux scoops de la chaîne, dont la révélation de tortures par des soldats américains à la prison irakienne d'Abou Ghraïb.

Le journaliste Dan Rather, qui a présenté le controversé document aux téléspectateurs de CBS, le 8 septembre, a annoncé dès le mois de novembre qu'il quitterait ses fonctions en mars. Dan Rather anime le journal de CBS depuis 24 ans.

Le document en question

Le document diffusé par CBS accusait M. Bush d'avoir bénéficié d'appuis pour être affecté à la Garde nationale du Texas, dans les années 70, et échapper ainsi au Vietnam. Ces révélations étaient en partie basées sur un rapport interne du colonel Jerry Killian, décédé en 1984, qui dirigeait l'escadron de la Garde du Texas.

Après la diffusion du document, la veuve du colonel a mis en doute son authenticité. Des « webloggers » (auteurs d'articles en ligne) et des journaux ont relevé que les caractères du rapport avaient été tapés grâce à un logiciel de traitement de texte moderne, plutôt que par une machine à écrire des années 70.

Cette affaire a porté un sérieux coup à la crédibilité de CBS, une chaîne de télévision parmi les plus regardées aux États-Unis. En réaction, CBS a annoncé à la fin de septembre l'institution d'une commission indépendante, formée de l'ancien secrétaire à la Justice Dick Thornburgh et d'un ancien PDG de l'agence de presse américaine Associated Press Louis Boccardi.

Quelques jours après avoir présenté le document concernant le passé militaire de M. Bush, Dan Rather a présenté ses excuses lors de son journal. « C'était une erreur. CBS News le regrette profondément. Également, je veux dire personnellement et directement que je suis désolé », avait-il alors déclaré.