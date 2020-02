Poursuite contre le fabricant d'un isolant cancérigène

Des citoyens québécois et manitobains demandent à être indemnisés après avoir été exposés pendant des années à un isolant comportant de l'amiante cancérigène, le Zonolite.

Deux recours collectifs ont été récemment intentés, au Québec et au Manitoba, contre le fabricant d'un produit isolant, le Zonolite, qui s'avère toxique. Les recours visent aussi le gouvernement fédéral, qui est au courant de la toxicité du produit depuis 1996.



Ainsi, le Zonolite de la multinationale américaine Grace, qui rappelle l'affaire de la MIUF, dans les années 70, se retrouve aujourd'hui dans plus de 100 000 habitations canadiennes. Aux États-Unis, les responsables de la santé publique estiment que c'est entre 15 et 35 millions de foyers ou de commerces qui ont été isolés avec ce produit depuis les années 50.

Une mine contaminée

Si le produit utilisé dans la fabrication du Zonolite, le vermiculite, n'est pas toxique en tant que tel, la mine principale d'où est extrait ce dernier, à Libby, au Montana, est naturellement riche en trémolite, une forme extrêmement cancérigène d'amiante.

Pendant des décennies, et jusqu'à la fermeture complète de la mine de Libby en 1990, certains employés ont inhalé des quantités importantes de vermiculite contenant du trémolite,en effectuant diverses manipulations. Selon un cinéaste américain qui a réalisé un documentaire sur la tragique histoire de Libby, quelque 92 % des ouvriers qui ont travaillé à la mine pendant plus de 20 ans sont décédés des suites de maladies pulmonaires.

Un isolant utilisé par Ottawa

Au Canada, le Zonolite s'est retrouvé pendant des années sur la liste des matériaux admissibles à un programme fédéral de subventions à la rénovation, et Ottawa s'en est servi pour isoler un grand nombre d'habitations construites par le fédéral sur les réserves autochtones.

C'est d'ailleurs deux sœurs vivant sur une réserve manitobaine qui sont derrière le recours collectif intenté contre Grace et Ottawa dans cette province. Raven Thundersky et Rebecca Bruce sont toutes deux atteintes de maladies liées à l'exposition à l'amiante et affirment que le Zonolite est responsable de la mort de deux de leurs sœurs, atteintes de cancer.

Au Québec, les requérants demandent qu'Ottawa les indemnise pour remplacer ce produit dangereux. Le gouvernement fédéral refuse pour l'instant de se prononcer sur l'affaire, arguant qu'il étudie encore la question.